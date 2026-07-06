Eintracht startet mit 7:0-Sieg in die Vorbereitung Die Löwen gewinnen ihr erstes Testspiel bei Freie Turner Braunschwei von red · Heute, 14:55 Uhr · 0 Leser

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Eintracht Braunschweig ist erfolgreich in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 gestartet. Im ersten Testspiel setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Lars Kornetka beim Landesligisten Freie Turner Braunschweig deutlich mit 7:0 (2:0) durch. Vor über 2.000 Zuschauern im gut gefüllten Prinzenpark präsentierten sich die Löwen vor allem nach der Pause torhungrig und feierten einen gelungenen Auftakt in die Sommervorbereitung.

Die Gastgeber begannen mutig und versuchten, die Eintracht früh unter Druck zu setzen. Zwar kontrollierten die Braunschweiger von Beginn an den Ballbesitz, die erste Torchance gehörte jedoch den Turnern. Nach einer Ecke landete ein Kopfball allerdings sicher in den Armen von Nick Bodon (10.). Mit zunehmender Spielzeit übernahm die Eintracht die Kontrolle. Den Führungstreffer erzielte Jovan Mijatovic mit einem sehenswerten Freistoß (14.). Nur drei Minuten später trat der Angreifer erneut in Erscheinung und bereitete nach einer gelungenen Kombination das 2:0 durch Jan Urbich vor (17.). Anschließend fehlte den Löwen bis zur Pause die letzte Konsequenz im Abschluss, sodass es mit einer Zwei-Tore-Führung in die Kabinen ging.

Sieben Tore nach kompletter Rotation Zur zweiten Halbzeit wechselte Kornetka seine Mannschaft komplett durch – mit sofortiger Wirkung. Neuzugang Junior Zé benötigte nur wenige Sekunden, um bei seinem Debüt erstmals für die Eintracht zu treffen und auf 3:0 zu erhöhen (46.). Auch danach blieb der Zweitligist klar überlegen. Zwar verhinderte FTB-Keeper David Gerlach zunächst weitere Gegentreffer, zudem traf Aaron Opoku mit einem direkten Freistoß nur den Innenpfosten, doch mit zunehmender Spieldauer schwanden beim Landesligisten die Kräfte.