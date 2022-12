Eintracht Stadtallendorf kommt in Walldorf unter die Räder

Für Eintracht Stadtallendorf und Trainer Dragan Sicaja endete die Reise nach Walldorf enttäuchend. (© Steffen Bär)

STADTALLENDORF - Eintracht Stadtallendorf hat in der letzten Auswärtspartie des Jahres in der Fußball-Hessenliga eine bittere Pleite einstecken müssen. Am Sonntagnachmittag kam das Team von Trainer Dragan Sicaja gegen die bis dato punktgleichen Rot-Weißen aus Walldorf mit 1:5 (0:1) unter die Räder und musste damit die siebte Niederlage in den letzten zehn Ligapartien einstecken.