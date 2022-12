Eintracht Stadtallendorf gastiert in Walldorf Teaser HL: +++ Es ist ein Duell auf Augenhöhe, denn sowohl Eintracht Stadtallendorf als auch RW Walldorf blicken auf zuletzt eher durchwachsene Wochen in der Fußball-Hessenliga +++

STADTALLENDORF - Nach zuvor nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen hat Eintracht Stadtallendorf in der Fußball-Hessenliga am vergangenen Wochenende wieder in die Erfolgsspur gefunden und beim 1. FC Erlensee einen ebenso klaren wie hochverdienten 3:0-Sieg gefeiert. Dementsprechend selbstbewusst tritt das Team von Trainer Dragan Sicaja nun die Fahrt zu Rot-Weiß Walldorf an, wo zu ungewohnter Zeit am Sonntagnachmittag (14 Uhr) die nächste schwere Aufgabe beim punktgleichen Tabellennachbarn wartet. Doch ähnlich wie bei den Herrenwaldern verliefen auch die letzten Wochen bei den Südhessen alles andere als nach Wunsch.