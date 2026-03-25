Eintracht spaziert zum Derbysieg

Bereits in der Anfangsphase zeigte die Eintracht, wohin die Reise gehen sollte. Nach ersten Torannäherungen durch Christoph Peters und Tristan Rüffer fiel die Führung folgerichtig: Nach einem Einwurf von Elias Mitzenheim legte Maxi Schneider uneigennützig quer, Ali Imedashvili musste im Zentrum nur noch zum 1:0 einschieben.

Kurz vor der Pause erhöhte die Eintracht dann auf 2:0: Nach einem starken Steckpass von Maxi Schneider lief Christoph Peters frei durch und vollendete souverän.

Erlau kam nach dem Rückstand zwar etwas besser in die Partie und ließ den Ball phasenweise ordentlich durch die eigenen Reihen laufen, echte Torgefahr strahlten die Gäste aber praktisch nicht aus. Stattdessen blieb Hildburghausen die klar bessere Mannschaft und erspielte sich weitere gute Gelegenheiten. Nach einem starken Solo von Kapitän William Simon konnte Björn Weißbrodt noch in letzter Sekunde klären, dazu vergaben Christoph Peters und Maximilian Schneider weitere Möglichkeiten.

Doppelschlag nach der Pause entscheidet das Derby

Was im ersten Durchgang noch halbwegs offen wirkte, war direkt nach dem Seitenwechsel schnell entschieden. Mit einem Doppelschlag schnürte Ali Imedashvili seinen Dreierpack und erhöhte auf 3:0 und 4:0. Beide Male hatte der Offensivmann wenig Mühe, konsequent abzuschließen. Kurz darauf musste der dreifache Torschütze allerdings verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Spätestens mit dem vierten Treffer war das Derby endgültig gelaufen. Erlau ließ jegliches Aufbäumen vermissen, während Hildburghausen nun nahezu im Trainingsspielmodus agierte. Die Hausherren spielten ihre Angriffe immer wieder sauber über die Außen aus – oftmals eingeleitet durch den umtriebigen Tristan Rüffer, der die schnellen Flügelspieler gekonnt in Szene setzte.

Eintracht schraubt am Torverhältnis

Mit zunehmender Spielzeit wurde der Klassenunterschied immer deutlicher. Hildburghausen kombinierte sich immer wieder gefährlich in den Rückraum der Erlauer Defensive und nutzte diese Muster konsequent aus. Zwei weitere Treffer stellten auf 6:0, ehe den Gästen kurz vor Schluss immerhin noch der Ehrentreffer zum 6:1-Endstand gelang.

Am Ende stand ein auch in dieser Höhe verdienter Derby-Erfolg für die Eintracht, der bei besserer Chancenverwertung sogar noch deutlicher hätte ausfallen können. Für Ersatzkeeper Lukas Wolfsdorf, der den krankheitsbedingt fehlenden Stammkeeper Julius Geyling vertrat, blieb es bei einem insgesamt ruhigen Sonntagnachmittag.