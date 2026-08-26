Eintracht Slushy

Wie ein echter Krawalltourist hätte ich mir dann das Derby zwischen dem Waldhof und den Roten Teufeln aus Kaiserslautern gegeben, ehe es am nächsten Tag zum Spiel zwischen Saarbrücken und Hertha gegangen wäre.

Eigentlich sah meine Wochenendplanung so aus, dass ich am Freitag sehr früh Feierabend mache und direkt von meinem Arbeitsplatz in einen ICE nach Mannheim springe.

Da ich mich aber so auf ein Spiel im DFB-Pokal gefreut hatte, musste der VfL Wolfsburg herhalten.

Aber diverse Faktoren, wie ein familiäres Großereignis und eine berufliche Veränderung, machten diesen Plan zunichte. An dieser Stelle trotzdem ein dickes Dankeschön an den Karten-Dealer meines Vertrauens, der mir die entsprechenden Tickets nicht nur organisiert hatte, sondern sie auch ohne Murren nach meiner Absage weiter vertickte.

Dieser sollte zu einer unglaublich fanfreundlichen Anstoßzeit (Montag, 18 Uhr) bei der VSG Altglienicke gastieren.

Die Volkssportgemeinschaft hat seit Jahren mit den Widrigkeiten des zuständigen Bauamtes zu kämpfen und kann daher nicht mit den notwendigen Bauarbeiten am eigenen Stadion beginnen, um die eigene Spielstätte regionalligatauglich zu machen.

Daher spielte der Verein aus dem Südosten Berlins seine Heimspiele eine Weile im Stadion auf dem Wurfplatz, ehe man zu Beginn dieser Saison nach Fürstenwalde auswich.

Allerdings ist der Platz in der Spree-Arena zwar für die Regionalliga, wohl aber nicht für den DFB-Pokal tauglich.

Also wurde wieder das Stadion auf dem Wurfplatz gebucht und kurz vor dem Spiel hing auch das Etikett „Ausverkauft“ dran.

Gut, dass ich mir meine Karte schon lange im Vorfeld geblockt hatte. Danke an dieser Stelle an meine Zinnenwappen-Connection.

Und so brauste ich knappe zwei Stunden vor dem Anpfiff mit einem E-Scooter Richtung Stadion.

Minni und Stefan erwarteten mich bereits und gemeinsam mit ihrer Freundin Laura ging es den weiten Weg vom Olympischen Platz zum Gästeblock des kleinen Amateurstadions, wie das Stadion auf dem Wurfplatz auch genannt wird.

Hier gab’s erst mal für jeden ein Getränk und ich bestellte mir noch eine Portion Pommes.

Schließlich hatte ich heute schon hart malocht und es war ja Abendbrotzeit.

Wenn ich geahnt hätte, wie kompliziert es ist, eine Schale Pommes mit Mayo zu bekommen, wäre ich drei Meter weiter zum Bratwurststand gegangen.

Erst konnte man mein Bargeld nicht wechseln, dann funktionierte das Kartenlesegerät nicht und die beiden Imbissbetreiber wechselten die Sprache unserer Kommunikation ständig zwischen gebrochenem Deutsch, Englisch und Mandarin.

Kurz vor der kompletten Eskalation piepste das Kartenlesegerät dann doch und hatte meine Zahlung akzeptiert.

Für den ganzen Stress bekam ich eine Portion Pommes, die geschmacklich stark an Wellpappe und weniger an Kartoffeln erinnerten.

Na ja, wenigstens etwas Volumen im Magen.

Dann ging es für uns ans Fußballgucken … jedenfalls in der Theorie. Denn das Amateurstadion ist einfach nicht geeignet für ein ausverkauftes Spiel.

Gefühlt fehlen zwei Stufen, damit alle Anwesenden etwas hätten sehen können.

So verlaberten wir die ersten Minuten des Spiels und spähten immer mal wieder zum Softeisstand vor dem Gästeblock.

So lecker wie das Eis aussah, schmeckte den meisten Anwesenden vermutlich das überraschende 1:0 für die Gastgeber nach sechs Minuten.

Wir wollten dieses Tor mit einem Eis abrunden, entschieden uns spontan aber lieber für ein ebenfalls im Angebot befindliches Slushy.

Stefan bestellte Blaubeere und, als ob das 1:0 für die VSG nicht schon schlimm genug für ihn gewesen wäre, steckte die Verkäuferin einen gelben Strohhalm in sein blaues Getränk.

Minni lachte Tränen und auch ich konnte mir ein breites Grinsen nicht verkneifen.

Und so stand er da: Über 40 Jahre das Zinnenwappen auf der Brust, mit einem Eintracht Slushy in der Hand.

Aber geschmeckt hat es wirklich lecker. Vor allem süß.

Bitter war es derweil für Fabi Reese, der bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen wurde.

Ich schätze, dass auf der Heimseite ziemlich viele Herthaner anwesend waren.

Zwei davon (Minni und ich) bespaßten Laura mit Geschichten von früher.

So verpassten wir offenbar ein echt spannendes Spiel, in dem der VfL Wolfsburg dreimal eine Führung der VSG egalisierte und anschließend erst im Elfmeterschießen eine Blamage abwendete.

Wir machten uns mit dem Abpfiff auf den Rückweg zum Parkplatz und verabschiedeten uns alsbald.

Es war ein schöner Abend mit vielen guten alten Geschichten, einem (vermutlich) spannenden Spiel und der Erkenntnis, dass selbst ein Eintracht Slushy ganz lecker sein kann.

Der Kutten König