Eintracht siegt dank "Unterschiedsspieler" Deniz Darcan Bad Kreuznacher Verbandsligist macht mit 4:3-Erfolg gegen Bodenheim einen großen Schritt Richtung Ligaerhalt von Mario Luge · Heute, 20:10 Uhr · 0 Leser

Kapitän Deniz Darcan traf in Bodenheim dreifach für die Kreuznacher Eintracht.. Foto: Mario Luge

BODENHEIM / BAD KREUZNACH. Die SG Eintracht hat einen ganz großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht. Die Bad Kreuznacher gewannen 4:3 (2:0) beim VfB Bodenheim und haben mit nun 35 Punkten vier Spieltage vor Saisonende sieben Zähler Vorsprung auf den ersten möglichen Abstiegsplatz aus der Verbandsliga. Derweil plant der Gegner aus Rheinhessen, der erstmals seit langem in Bestbesetzung auflaufen konnte, schon mit dem Neuanfang in der Landesliga.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Er trifft, und trifft, und trifft. Deniz Darcan ist nicht erst in dieser Spielzeit die Lebensversicherung der Eintracht. Mit seinen Saisontreffern Nummer 20 und 21 (12. und 41. Minute) brachte der 31-Jährige die Gäste in Hälfte eins mit 2:0 in Front. Dabei war der zweite Streich wieder einer Marke „Tor des Monats“, ein Seitfallzieher von der Strafraumgrenze, der auch seinen Coach beeindruckte: „Wahnsinn, er ist tatsächlich unser Unterschiedsspieler.“ Umso wichtiger wäre es auch für Mario Spreitzer, dass sein Kapitän nächste Saison an Bord bleibt. „Von Vereinsseite ist alles geklärt. Jetzt soll er sich die Zeit nehmen, die er braucht. Der Ball liegt bei Deniz.“

Wer dachte, die Partie sei zur Pause entschieden, sah sich getäuscht. Nico Manz brachte den VfB zurück (54.), Calvin Faßnacht (72.) und Thomas Meyenburg (77.) drehten die Partie komplett. Zwei Standards und ein Abpraller – „da waren wir sehr nachlässig. Wir hatten eigentlich alles im Griff. Ich wusste gar nicht, was auf einmal los war“, so Spreitzer, der hiernach ein glückliches Händchen bei den Wechseln bewies. „Heute hat die Bank das Spiel gewonnen.“ Der eingewechselte Edis Sinanovic sorgte für den Ausgleich (84.), und noch einmal Darcan traf in der Nachspielzeit zum 4:3. Alles in allem verdient. Ein Abgang, ein Zugang zur neuen Runde