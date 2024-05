Eintracht-Sieg fällt zu niedrig aus

Der SV Eintracht Nordhorn gewann am gestrigen Nachmittag im warmen Schwefingen mit 1:0 gegen die SF Schwefingen. Ein früher Treffer von Ismael Junior Konate entschied das Spiel. Es war ein tolles Tor, denn Konate schoss den Ball in der dritten Minute wunderschön in den Winkel. Es folgten zahlreiche Chancen für die Grafschafter, aber sie konnten einfach nicht öfter treffen und das kann man schon als Wunder bezeichnen.

Die Sportfreunde haben zum achten (!) Mal in Folge verloren, werden aber nicht absteigen und das ist etwas ganz Besonderes. Grund ist die fantastische Hinrunde, die die Mannschaft von Trainer Daniel Vehring erlebte, denn lange Zeit zählten die Schwefinger zu den besten Mannschaften und besaßen die beste Abwehr der Bezirksliga Weser-Ems 3. Eine gute Saison erfordert aber viel Kraft und das merkt man jetzt wirklich, denn es gibt nicht weniger als siebzehn verletzte Spieler, was natürlich einiges erklärt. Trotzdem haben sie hart gearbeitet, kompakt gespielt und versucht, nicht zu hoch zu verlieren und den Ausgleich zu erzielen.

Eigentlich hatten die Gastgeber keine Chance, am Ende des Spiels waren sie aber nah dran an einem Punkt. Sie waren froh, dass sie nicht hoch verloren hatten, aber das hilft ihnen natürlich nicht. Dennoch ist dies eine angemessene Leistung gegen eine starke Mannschaft mit vielen US-Amerikanern, die wirklich guten Fußball spielen können. Die Nordhorner hätten deutlich mehr Tore erzielen müssen, konnten daraus aber nicht mehr herausholen. Auffällig war auch, dass ein Nicht-Stürmer traf, aber Konate, der in der Vergangenheit auch oft in der Abwehr spielte, erzielt öfter Tore. Die US-Amerikaner wollten jedoch immer mehr und so oft wie möglich Tore schiessen und weshalb sie ein bisschen enttäuscht über den knappen Sieg, waren obwohl der auch drei Punkte bringt.