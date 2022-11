Eintracht schockt Bayer Leverkusens Frauen in der 93. Minute Ein Freistoß kurz vor dem Schlusspfiff besiegelt das 0:1 der Leverkusener Fußballerinnen bei Eintracht Frankfurt. Für das Team von Trainer Robert de Pauw ist es die vierte Niederlage im vierten Spiel gegen eine der Top-Mannschaften.

Friederike Repohl war sichtlich bedient. Im Gesicht der Torfrau von Bayers Bundesliga-Fußballerinnen ließ sich eine Mischung aus Ärger und tiefer Enttäuschung ablesen. Die Keeperin fühlte sich durch die letzte Szene der Partie bei Eintracht Frankfurt um den Erfolg betrogen. In der dritten Minute der Nachspielzeit – unmittelbar vor dem Schlusspfiff – verwandelte Lara Prasnikar einen Freistoß von der Strafraumgrenze zum knappen, aber durchaus verdienten 1:0-Sieg der Hessinnen.

Besonders bitter war die unfreiwillige Hilfestellung der Leverkusener Mauer. Über die wollte die Torschützin den Ball heben, zielte aber etwas zu tief. Das erwies sich nur deshalb als Erfolgsrezept, weil sich in der Reihe eine Lücke auftat. Und just durch die flog der Ball hindurch ins Netz, ohne dass Repohl eine Chance auf eine Parade gehabt hätte.

Die Torfrau hielt ihr Team mit mehreren Glanztaten – vor allem in der Drangphase der Eintracht gleich nach dem Seitenwechsel – bis in die Nachspielzeit in der Partie. Zwei Mal wurde Repohl zwar von Geraldine Reuteler umkurvt. Aber beim ersten Versuch klärte Caroline Siems für die geschlagene Keeperin. Ob sie das wie von der Unparteiischen entschieden knapp auf oder knapp hinter der Linie tat, ließ sich nicht eindeutig klären (7.). Beim zweiten Mal war sie selbst schnell wieder zur Stelle, machte die Ecke entscheidend zu und zwang die Frankfurterin zu einer misslungenen Ablage (30.).

Vor der Pause boten die Leverkusenerinnen dem Favoriten trotz dieser beiden Szenen einen relativ offenen Kampf. Jeweils durch Fernschüsse von Lisanne Gräwe kamen sie auch selbst zu zwei Chancen. Ihren 20-Meter-Schuss Richtung Winkel klärte Frankfurts Keeperin Stina Johannes mit einer Glanzparade (30.) noch zur Ecke. Kurz vor dem Pausenpfiff vereitelte sie bei einem abgefälschten Versuch mit einer Mischung aus Glück und Können erneut Schlimmeres.

Nach der Pause wenig nach vorne