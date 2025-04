Eintracht-Schock in der Schlussminute

Die letzte Szene des Spiels: Mit Mann und Maus verteidigen die Bad Kreuznacher ihr Tor, dennoch fällt gleich das 2:3 durch Eric Häußler (nicht im Bild). – Foto: Mario Luge

BAD KREUZNACH. Die Fußballer des FV Dudenhofen lagen sich nach Abpfiff in Bad Kreuznach in den Armen, feierten gefühlt eine kleine Meisterschaft. Auf der anderen Seite kickte Deniz Darcan die Wasserflasche Richtung Tribüne. Der Eintracht-Kapitän schob Frust – genau wie seine Teamkollegen, die mit den Händen in den Hüften oder dem Trikot überm Kopf auf dem Platz standen oder aber ihr Haupt im ebenfalls aufgewühlten Rasen vergruben. Mit der letzten Aktion der 96-minütigen Verbandsliga-Partie hatte Eric Häußler mit seinem Treffer zum 3:2 doch noch den Dreier für den Tabellenführer eingetütet.

Gestern, 17:00 Uhr SG Eintracht Bad Kreuznach SG Eintracht Bad Kreuznach FV Dudenhofen FV Dudenhof. 2 3 Abpfiff + Video Das Ergebnis ließ alle, die es mit der Eintracht hielten, sprachlos zurück. Auch ihren Trainer Thorsten Effgen, der dem Spielverlauf entsprechend ein 2:2 gefordert hatte. „Fußball ist heute brutal“, packte er seine ersten Gefühle in Worte. Trotz der erneuten Schlappe gegen ein Spitzenteam: Das Ergebnis gegen den ehemaligen und wohl auch künftigen Oberligisten müsse man losgelöst etwa von einem 0:8 in Gau-Odernheim sehen. „Ich glaube nicht, dass wir unterm Strich schlechter waren. Gerade in der zweiten Hälfte haben die Jungs eine starke Leistung gezeigt.“ Aber an der Chancenverwertung – auch und vor allem bei den diesmal gut getretenen Standardsituationen – gelte es zu arbeiten.

Das lange Bein fährt David Molnar aus, der gegen Dudenhofen von Beginn an ran durfte. – Foto: Mario Luge

Mit einem 2:2 hätte sich sein Pendant der angereisten Pfälzer deutlich schwerer getan. „Wir fahren mit einem sehr guten Gefühl nach Hause. Aber wenn man 2:0 führt, braucht man die Dramatik am Schluss nicht mehr“, bilanzierte Kevin Hoffmann. „Wenn wir nach der Pause das 3:0 machen, ist der Deckel drauf.“ Der FV-Coach spielte auf den Schuss von Julian Scharfenberger an, der vom Innenpfosten SGE-Keeper Felix Basting in die Hände flog. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Dudenhofener nicht unverdient durch die Treffer von Felix Heimgärtner (8.) und Marvin Sprengling (25.) mit 2:0 geführt. Die Hausherren hatten bis dahin beileibe nicht enttäuscht, fanden aber in letzter Konsequenz noch nicht die Mittel.

Das sollte sich nach der Pause ändern. Mit großer Moral und Wucht drückten die Kreuznacher zeitweise aufs Gästetor. Nach Eckball und Gewühl im Gästestrafraum zog Gianni Auletta aus dem Hintergrund ab und traf zum 1:2 (58.). Und nur zwei Minuten später traf Deniz Darcan vom Strafraumeck aus zum Ausgleich. Der Doppelschlag. Zwischen beiden Toren hätte Auletta fast einen weitern Treffer markiert, aber sein geblockter Ball senkte sich auf die Latte des Tores.

Enttäuschung pur bei der Eintracht nach dem Abpfiff im Moebusstadion. – Foto: Mario Luge