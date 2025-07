Eintracht schnappt sich Abwehr-Riesen Jäkel von RB Leipzig

Eintracht Braunschweig hat Innenverteidiger Frederik Jäkel für die Saison 2025/26 verpflichtet. Der 24-Jährige kommt auf Leihbasis vom Bundesligisten RB Leipzig und absolvierte am Donnerstag erfolgreich den Medizincheck. Bereits am Freitag reiste Jäkel mit ins Sommertrainingslager nach Österreich. Die Eintracht sicherte sich zudem eine Kaufoption über das Leihjahr hinaus. Jäkel wird bei den Löwen die Rückennummer 5 tragen.

Jäkel wurde am 7. März 2001 geboren und spielte seit der Jugend für RB Leipzig. Seit 2020 war der 1,94 Meter große Abwehrspieler durchgängig verliehen. Zunächst schnürte er zwei Jahre lang die Schuhe für den belgischen Erstligisten KV Oostende, anschließend folgte eine Saison bei Arminia Bielefeld. Zuletzt stand Jäkel zwei Spielzeiten lang bei der SV Elversberg unter Vertrag. Insgesamt bestritt er bislang 44 Zweitligapartien und 36 Spiele in der Jupiler Pro League. In der vergangenen Saison kam er verletzungsbedingt nur einmal zum Einsatz. Grund dafür waren Knieprobleme infolge eines Kreuzbandrisses.

Auch der Spieler selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe in Braunschweig:

„Ich freue mich, hier in Braunschweig zu sein und meinen Vertrag unterschrieben zu haben. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und für die Eintracht auf dem Platz zu stehen. Ich will meine Stärken in die Mannschaft einbringen, damit wir eine gute Saison spielen und unsere gemeinsamen Ziele erreichen.“

Jäkel war in seiner Jugend Nationalspieler in den U18-, U19- und U20-Teams des DFB und erhielt 2020 die Fritz-Walter-Medaille in Bronze. Der Wechsel nach Braunschweig bietet dem Innenverteidiger nun die Chance, nach langer Verletzungspause wieder Spielpraxis zu sammeln und sportlich Fuß zu fassen.