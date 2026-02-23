Eintracht scheitert in Elversberg 1:3-Niederlage trotz Opoku-Tor – Hoffmann verhindert höhere Pleite von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ralf Hasselberg / SNS

Eintracht Braunschweig kehrt nach dem Auswärtsspiel bei der SV Elversberg ohne Punkte zurück. Nach einem frühen Rückstand gelang Aaron Opoku sein erstes Tor im Blau-Gelben Trikot, doch die Saarländer erzielten noch vor und nach der Halbzeit die entscheidenden Treffer. Ein Elfmeter in der Schlussminute blieb dank Torhüter Thorben Hoffmann ungenutzt.

Ausgangslage vor der Partie Mit dem Punktgewinn gegen Spitzenreiter SV Darmstadt 98 in der Vorwoche reiste die Eintracht selbstbewusst nach Elversberg. Dort erwartete die Mannschaft von Heiner Backhaus ein starker Gegner aus der oberen Tabellenregion, der zuletzt mit einem 2:1-Erfolg in Dresden seine Qualität unter Beweis gestellt hatte. Für die Löwen war es ein weiterer Prüfstein im Kampf um die Liga. Aufgrund der fünften gelben Karte fehlte Top-Torschütze Memo Aydin, für ihn rückte Florian Flick auf die Sechs. Auf der linken Seite begann Fabio Di Michele Sanchez anstelle von Leon Bell Bell. Zudem feierte Ex-Eintracht-Spieler Immanuel Pherai seine Startelfpremiere für Elversberg.

Spielverlauf Die Gäste hatten die erste Gelegenheit, als Johan Gomez frei vor Keeper Nicolas Kristof scheiterte (5.). Nur Sekunden später nutzte die SVE einen Ballverlust von Max Marie: Lukas Petkov erzielte aus der Distanz das 1:0 (6.), wenig später legte er nach und brachte die Saarländer auf 2:0. Trotz der klaren Führung gelang der Eintracht noch vor der Halbzeit der Anschluss: Aaron Opoku verwandelte einen Pass von Gomez souverän zum 1:2 (35.). Dieses Ergebnis hielt bis zur Pause.