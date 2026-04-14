Eintracht Rulle zieht Konsequenzen im Abstiegskampf

Simon Garthaus übernimmt bei Eintracht Rulle bis Sommer – Foto: Fupa

Der Absturz auf die Abstiegsplätze hat beim Bezirksligisten TUS Eintracht Rulle personelle Konsequenzen nach sich gezogen. Der Verein hat sich mit sofortiger Wirkung das Trainerteam Benny und Marc Hettwer freigestellt. Ausschlaggebend für diesen Schritt war die sportliche Entwicklung der vergangenen Wochen, in denen die Mannschaft trotz teilweise respektabler Auftritte gegen Teams aus der Spitzengruppe lediglich fünf Punkte in der Rückrunde sammeln konnte.

Diese Bilanz führte letztlich dazu, dass Rulle in der Tabelle deutlich zurückfiel und sich nun auf einem Abstiegsrang wiederfindet. Vereinsseitig wird betont, dass die Entscheidung nicht allein auf einzelne Ergebnisse zurückzuführen sei, sondern auf die Gesamtsituation im Saisonverlauf. Insbesondere die fehlende Konstanz in entscheidenden Phasen habe den Ausschlag gegeben.

Mit dem Trainerwechsel verfolgt der Klub das Ziel, für die verbleibenden neun Spiele eine klare Fokussierung auf die sportlichen Kernaufgaben zu erreichen. „Es gilt nun, alle Kräfte zu bündeln und die Konzentration vollständig auf den Ligaendspurt zu richten“, heißt es aus dem Vereinsumfeld. Gleichzeitig bedankte sich der Verein ausdrücklich bei den scheidenden Trainern für deren Engagement. Beide hätten ihre Aufgaben stets mit hoher Einsatzbereitschaft erfüllt, man wünsche ihnen für die Zukunft sowohl persönlich als auch sportlich weiterhin Erfolg.