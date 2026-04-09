Eintracht Rulle unterliegt Gesmold im Abstiegskampf

Der TUS Eintracht Rulle hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga einen Rückschlag erlitten. Gegen Viktoria Gesmold unterlag die Mannschaft mit 1:3 (0:0).
Die erste Halbzeit verlief über weite Strecken ausgeglichen. Die Gäste erwischten den besseren Start und kamen zu den ersten gefährlichen Abschlüssen. Rulle fand jedoch zunehmend besser ins Spiel und erarbeitete sich durch Simon Schulte und Kord Langemeyer zwei hochkarätige Möglichkeiten, ließ diese jedoch ungenutzt. Das torlose Remis zur Pause entsprach dem Spielverlauf.
Unmittelbar nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste in Führung. Nach einem Eckball traf Arne Schlüter per Direktabnahme zum 0:1. Rulle reagierte schnell: Nur wenige Minuten später gelang Simon Schulte nach Vorarbeit von Kord Langemeyer per Kopf der Ausgleich.
Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Aron Winter avancierte mit zwei Treffern zum entscheidenden Akteur und stellte den 3:1-Endstand her. Gesmold nutzte seine Chancen konsequent und sicherte sich damit einen verdienten Auswärtssieg.
Rulle bleibt damit weiterhin knapp unter dem Strich und steht in den nächsten Spielen beim bei den ebenfalls abstiegsbedrohten SV Alfhausen und SV Quick Ankum unter besonderen Druck.
Eintracht-Trainer Benny Hettwer zeigte sich nach der Partie selbstkritisch: „Wir haben heute gegen eine sehr gute und technisch versierte Mannschaft verdient verloren. In der ersten Halbzeit haben wir nicht in unser Spiel gefunden und dem Gegner zu viel Raum gelassen. Nach dem Rückstand und dem zwischenzeitlichen Ausgleich war unser Aufbäumen am Ende zu wenig.“
Gesmolds Trainer Andrè Rose hob hingegen die Leistung seines Teams hervor: „Wir haben die schwierigen Platzbedingungen angenommen und unseren Matchplan sehr gut umgesetzt. Nach dem Ausgleich ruhig zu bleiben, war eine starke Leistung meiner Mannschaft.“