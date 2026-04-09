Eintracht Rulle unterliegt Gesmold im Abstiegskampf Effiziente Gäste nutzen ihre Chancen und setzen sich mit 3:1 durch von Michael Eggert · Gestern, 23:34 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TUS Eintracht Rulle hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga einen Rückschlag erlitten. Gegen Viktoria Gesmold unterlag die Mannschaft mit 1:3 (0:0).

Die erste Halbzeit verlief über weite Strecken ausgeglichen. Die Gäste erwischten den besseren Start und kamen zu den ersten gefährlichen Abschlüssen. Rulle fand jedoch zunehmend besser ins Spiel und erarbeitete sich durch Simon Schulte und Kord Langemeyer zwei hochkarätige Möglichkeiten, ließ diese jedoch ungenutzt. Das torlose Remis zur Pause entsprach dem Spielverlauf. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste in Führung. Nach einem Eckball traf Arne Schlüter per Direktabnahme zum 0:1. Rulle reagierte schnell: Nur wenige Minuten später gelang Simon Schulte nach Vorarbeit von Kord Langemeyer per Kopf der Ausgleich.

Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Aron Winter avancierte mit zwei Treffern zum entscheidenden Akteur und stellte den 3:1-Endstand her. Gesmold nutzte seine Chancen konsequent und sicherte sich damit einen verdienten Auswärtssieg. Rulle bleibt damit weiterhin knapp unter dem Strich und steht in den nächsten Spielen beim bei den ebenfalls abstiegsbedrohten SV Alfhausen und SV Quick Ankum unter besonderen Druck.