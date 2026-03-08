Eintracht Rulle punktet erneut – Remis beim Aufstiegsaspiranten Abstiegskandidat trotzt auch dem nächsten Favoriten – starke Defensivleistung sichert 1:1-Auswärtspunkt von Michael Eggert · Heute, 22:54 Uhr · 0 Leser

Fupa - Archiv-Foto - – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

TUS Eintracht Rulle verlässt vorerst die Abstiegsplätze. Eine Woche nach dem überraschenden 1:1 gegen Tabellenführer SV Bad Rothenfelde hat der abstiegsgefährdete TuS Eintracht Rulle erneut für eine Überraschung gesorgt. Beim Meisterschaftsanwärter TuS Berge erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Benny Hettwer ebenfalls ein 1:1 und sammelte damit einen weiteren wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Durch den Punktgewinn verließ Rulle vorerst die Abstiegsplätze.

Die Gäste erwischten den deutlich favorisierten Gastgeber mit einem mutigen Beginn. Bereits in der siebten Minute brachte Julian Roßberg die Eintracht mit einem platzierten Abschluss in Führung. In der Folge zog sich Rulle weit zurück und verteidigte den Vorsprung mit großem Einsatz. Berge hatte zwar mehr Ballbesitz, fand gegen die kompakt stehende Defensive der Gäste zunächst jedoch kaum klare Lösungen. So rettete Rulle die knappe Führung in die Halbzeitpause.

Julian Roßberg: Erzielt die frühe Führung für Eintracht Rulle – Foto: Fupa

Direkt nach dem Seitenwechsel gelang dem Gastgeber der Ausgleich. Florian Strothmann verwandelte einen Strafstoß zum 1:1 (47.). Anschließend erhöhte Berge den Druck deutlich und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten, scheiterte jedoch immer wieder an der konsequenten Ruller Abwehrarbeit oder an der eigenen Chancenverwertung.

In der Schlussviertelstunde drängte der Gastgeber mit aller Macht auf den Siegtreffer und warf nahezu alles nach vorne. Mehrere hochkarätige Chancen blieben jedoch ungenutzt. Rulle verteidigte mit viel Einsatz, etwas Glück und großer Disziplin bis zum Schlusspfiff und sicherte sich so einen wichtigen Auswärtspunkt. „Wir holen in Berge einen hart umkämpften, in vielen Phasen sicherlich auch glücklichen, aber nicht unverdienten Punkt“, sagte Rulles Trainer Benny Hettwer nach der Partie. Seine Mannschaft sei personell stark geschwächt gewesen, habe jedoch „aufopferungsvoll gearbeitet“ und immer wieder Nadelstiche gesetzt.