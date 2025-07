Eintracht Rulle lässt SV Viktoria Gmhütte stolpern

Die Gäste verpassten zwar die erste glasklare Tormöglichkeit des Spiels mussten aber kurz vor der Pause durch ein unglückliches Eigentor einen Rückstand hinnehmen. Direkt nach Wiederanpfiff konnte Keno Bastwöste den Ausgleich für Viktoria Gmhütte erzielen. Mitte der zweiten Halbzeit gelang Moritz Schlüter für Eintracht Rulle die erneute Führung. Steffen Lackmann machte mit einem berechtigten Strafstoß zehn Minuten vor dem Schlusspfiff den Deckel auf die Partie.

"Wir sind heute super mit zwei 100%igen Chancen in den ersten 10min ins Spiel bekommen. Leider ohne Belohnung. Danach war das Spiel recht ausgeglichen und Rulle hat mit dem ersten ernsthaften Angriff durch ein Eigentor von uns das 1:0 gemacht. Direkt nach der Pause kamen wir wieder super rein und haben uns dieses Mal mit einem Tor belohnt. Leider fehlte am Ende die gewisse Durchschlagskraft und wir haben mit 3:1 verloren. Wir sind dennoch voller Zuversicht, da wir in der Mannschaft eine positive Entwicklung in kurzer Zeit sehen und darauf können wir aufbauen. Mit dem Ausscheiden im Pokal können wir uns somit voll und ganz auf die Liga konzentrieren," sagte uns Trainer Marcel Ruschmeier (SV Viktoria Gmhütte) nach dem Spiel.