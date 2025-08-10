– Foto: Karl-Heinz Rickelmann, Andreas

Eintracht Rulle geht gegen Aufsteiger unter SV Alfhausen trifft viermal nach der Pause Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 5 Alfhausen TuS Rulle

Beim TuS Eintracht Rulle läuft aktuell noch nicht viel zusammen. Dem Pokalaus und der hohen Auftaktniederlage folgte heute im Heimspiel gegen den Aufsteiger SV Alfhausen mit 2:5 ein weiterer Rückschlag.

Mitte der ersten Halbzeit ging der SV Alfhausen bei Eintracht Rulle durch Jonathan Münster in Führung. Kurz nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit gelang Kord Langemeyer der 1:1-Ausgleich. Die anschließende Konfusion in der Defensive der Gastgeber nutzten die Gäste zur zwei Treffern innerhalb von zwei Minuten zur 3:1-Führung durch Karl-Moritz Fettkenhauer und Jonathan Münster.

Doppeltorschütze Karl-Moritz Fetkenhauer – Foto: Fupa

Zwar gelang dem Gastgeber kurz danach durch Ole Eichmeyer aber der SV Alfhausen fand durch Karl-Moritz Fettkenhauer und Nils Stuckenberg eine schnelle Antwort und baute die Führung auf 5:2 aus, dass war auch gleichzeitig der Endstand.

– Foto: Fupa