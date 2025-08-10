Eintracht Rulle geht gegen Aufsteiger unter

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Beim TuS Eintracht Rulle läuft aktuell noch nicht viel zusammen. Dem Pokalaus und der hohen Auftaktniederlage folgte heute im Heimspiel gegen den Aufsteiger SV Alfhausen mit 2:5 ein weiterer Rückschlag.
Mitte der ersten Halbzeit ging der SV Alfhausen bei Eintracht Rulle durch Jonathan Münster in Führung. Kurz nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit gelang Kord Langemeyer der 1:1-Ausgleich. Die anschließende Konfusion in der Defensive der Gastgeber nutzten die Gäste zur zwei Treffern innerhalb von zwei Minuten zur 3:1-Führung durch Karl-Moritz Fettkenhauer und Jonathan Münster.
Zwar gelang dem Gastgeber kurz danach durch Ole Eichmeyer aber der SV Alfhausen fand durch Karl-Moritz Fettkenhauer und Nils Stuckenberg eine schnelle Antwort und baute die Führung auf 5:2 aus, dass war auch gleichzeitig der Endstand.
– Foto: Fupa
"Die Jungs machen eine Menge Spaß. Engagierte Mannschaftsleistung, ich bin mächtig stolz auf die Jungs. Wir haben auf den Gegentreffer die richtige Reaktion gezeigt,“ freute sich Trainer Tim Schütte über den Auswärtssieg in Rulle.