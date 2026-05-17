Eintracht Rulle feiert vorzeitigen Klassenerhalt nach Derby-Sieg Später Doppelpack der Brüder Langemeyer sorgt beim 2:0 in Lechtingen für große Erleichterung von Michael Eggert · Heute, 21:11 Uhr · 0 Leser

Rassiges Bezirksliga-Spiel mit Happy-End für Eintracht Rulle – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TUS Eintracht Rulle hat den Klassenerhalt in der Bezirksliga perfekt gemacht – und das ausgerechnet im Derby. Mit einem 2:0-Erfolg beim SF Lechtingen sicherte sich die Mannschaft von Trainer Simon Garthaus bereits zwei Spieltage vor Saisonende den Ligaverbleib und krönte damit einen bemerkenswerten Schlussspurt.

Die Entscheidung der Vereinsführung, Simon Garthaus vor einigen Wochen als neuen Trainer zu verpflichten, zahlt sich offenbar aus. Aus den vergangenen fünf Partien holte Rulle starke 13 Punkte und arbeitete sich damit eindrucksvoll aus der Gefahrenzone. Im Derby entwickelte sich eine intensive und hart umkämpfte Partie, in der Torchancen lange Zeit Mangelware blieben. Erst zehn Minuten vor dem Ende brach Kord Langemeyer den Bann: Nach feiner Vorarbeit von Simon Schulte traf er zur umjubelten Führung für die Gäste. In der Schlussminute machte dann sein Bruder Keno Langemeyer alles klar. Einen mustergültig ausgespielten Konter leitete erneut Kord Langemeyer stark ein, ehe Keno zum entscheidenden 2:0 vollendete.

Chance für Rulle knapp über das Lechtinger Tor. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann