Eintracht Rulle dreht wildes Spiel und verlässt Abstiegszone 5:3-Erfolg gegen TSV Venne nach dominanter erster und turbulenter zweiter Halbzeitrn von Michael Eggert · Heute, 00:09 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TUS Eintracht Rulle hat im Abstiegskampf der Bezirksliga ein Ausrufezeichen gesetzt und sich mit einem 5:3-Erfolg gegen den TSV Venne auf einen Nichtabstiegsplatz verbessert. In einer Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten überzeugte der Gastgeber zunächst mit großer Effizienz, ehe es nach der Pause noch einmal spannend wurde.

Der TUS Eintracht Rulle erwischte einen idealen Start. Nils Bruning traf früh nach Vorarbeit von Simon Schulte zur Führung. Mitte der ersten Halbzeit erhöhte Schulte per Foulelfmeter, nachdem erneut Bruning beteiligt war. Kurz darauf stellte Bruning mit seinem zweiten Treffer auf 3:0. Die Gäste wirkten geschockt, während Rulle konsequent nachlegte: Schulte traf kurz vor der Pause zum 4:0 und markierte damit bereits seinen 16. Saisontreffer. Vennes Trainer Jan Niehaus reagierte ungewöhnlich früh und nahm bereits vor dem Seitenwechsel drei Wechsel vor.

Nils Bruning (li) u. Simon Schulte trafen doppelt zum Ruller Sieg – Foto: Fupa

Nach Wiederanpfiff präsentierte sich der TSV Venne deutlich verbessert. Addy-Waku Menga verkürzte unmittelbar nach dem Restart per Strafstoß. Sven Herrmann brachte sein Team nach einer Stunde weiter heran, ehe Menga mit seinem zweiten Treffer das Spiel beim Stand von 4:3 komplett öffnete. Rulle verlor zwischenzeitlich die Kontrolle, fing sich jedoch in der Schlussphase wieder. Die Entscheidung fiel erst in der letzten Minute: Kord Langemeyer setzte zu einem Sololauf über rund 80 Meter an und traf zum viel umjubelten 5:3-Endstand.

„Insgesamt geht der Sieg für Rulle in Ordnung“, sagte Niehaus, der vor allem die schwache Anfangsphase seines Teams kritisierte. "Wir haben heute zwei Gesichter gezeigt. In der ersten Halbzeit haben wir uns im Aufbauspiel zu einfache Fehler erlaubt, die Rulle konsequent genutzt hat – nach 30 Minuten mit 3:0 zurückzuliegen, ist für uns natürlich sehr bitter. Mit der zweiten Halbzeit können wir deutlich zufriedener sein. Ich erwarte nächste Woche Mittwoch eine klare Reaktion von der Mannschaft." Rulles Trainer Simon Garthaus hob die Konsequenz in der ersten Halbzeit hervor und sprach von einem „verdienten Sieg“, bei dem vieles in die richtige Richtung gewiesen habe.