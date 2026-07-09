Eintracht Rüsselsheim mit neuen Trainern und neuem Team

Zusammen mit dem 32-jährigen Tim Neumann, der bereits in der vergangenen Runde zum Trainerteam der Eintracht gehörte, wird es nun in erster Linie darum gehen, aus den vielen Neuzugängen und den verbliebenen Spielern eine gute Mannschaft zu formen. Auch Parwis Fahimi betont: „Das hat oberste Priorität.“ Dabei freut sich der Abteilungsleiter, „dass wir eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern dazu gewonnen haben. Außerdem werde ich künftig von Apostolos Dangolas als Bindeglied zwischen Vorstand und Mannschaft unterstützt. Das ist sehr wichtig. Wir wollen den Vorstand breiter aufstellen und die Aufgaben auf mehr Schultern verteilen.“