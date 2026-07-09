Eintracht Rüsselsheim mit neuen Trainern und neuem Team

Rüsselsheim. Großer Umbruch bei Eintracht Rüsselsheim: In der nächsten Saison geht der B-Liga-Vizemeister mit zwei neuen Trainern und einer stark veränderten Mannschaft an den Start. Zahlreichen Abgängen stehen jede Menge Zugänge gegenüber. „Wir stellen uns komplett neu auf und wollen den Verein für die Zukunft gut ausrichten und weiter entwickeln“, erklärt Parwis Fahimi, seit 30 Jahren Abteilungsleiter bei der Eintracht.
Nach dem Abgang von Gino Pennino zu A-Ligist Hellas Rüsselsheim übernehmen nun Aziz El Fanoui als Coach und Tim Neumann als Co-Trainer die Regie bei der ersten Mannschaft. Für beide ist es die erste gemeinsame Trainerstation.
Dabei bringt der 38-jährige El Fanoui große höherklassige Erfahrung als Spieler mit, war früher für die Offenbacher Kickers und beim FSV Frankfurt am Ball und hat in der Jugend in Cottbus Jugend-Bundesliga gespielt. 2018 wechselte er zu Dersim Rüsselsheim, stieg dort in die Gruppenliga auf und verstärkte danach beim VfR Bürstadt, bei Türk Gücü und Hillal Rüsselsheim die Offensive, um vor dreieinhalb Jahren zur Eintracht zu kommen. „Aber Anfang der letzten Saison habe ich mir die Achillessehne gerissen und das Sprunggelenk gebrochen“, berichtet El Fanoui von einer schweren Verletzung. „Deshalb ist es für mich jetzt der richtige Zeitpunkt, als Trainer anzufangen.“
Zusammen mit dem 32-jährigen Tim Neumann, der bereits in der vergangenen Runde zum Trainerteam der Eintracht gehörte, wird es nun in erster Linie darum gehen, aus den vielen Neuzugängen und den verbliebenen Spielern eine gute Mannschaft zu formen. Auch Parwis Fahimi betont: „Das hat oberste Priorität.“ Dabei freut sich der Abteilungsleiter, „dass wir eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern dazu gewonnen haben. Außerdem werde ich künftig von Apostolos Dangolas als Bindeglied zwischen Vorstand und Mannschaft unterstützt. Das ist sehr wichtig. Wir wollen den Vorstand breiter aufstellen und die Aufgaben auf mehr Schultern verteilen.“
Bis jetzt stehen zehn Zugänge fest. Neu dazu kommen Dogakan Candan, Emre Tapsina (beide Dersim Rüsselsheim), Nassim Jabari, Giulien Ernesto Chrico (beide VfB Ginsheim), Pavlou Iannis (Hellas Rüsselsheim), Bilal Boukraa (Hillal Rüsselsheim), Subhan Akbar, Noah Asmerom (beide SKG Bauschheim), Hefdhi Ben Jaballah (Alemannia Königstädten) und Ouissam Baja (FC Freudenstadt). „Mit fünf Leuten sind wir noch im Gespräch“, rechnet Fahimi mit weiteren Neuzugängen.
Was auch notwendig ist. Denn trotz einer starken Saison mit Platz zwei und stolzen 83 Punkten auf dem Konto kam es zu zahlreichen Abgängen bei der Eintracht, darunter mehrere Stammspieler. So wechselten mit Gino Pennino auch Vasilios Frenkos, Spiridion Pentidis, Toprak Bulut, Murat Tezkac und Dyah Genc zu Hellas Rüsselsheim. Keeper Lukas Thienger, Burak Olgun und Osman Celebi zog es zum A-Liga-Absteiger SKG Bauschheim. Karim El Mahdi ging nach Königstädten und Talha Tascan zu Türk Raunheim.
„Durch die ganzen Abgänge und dass wir eine komplett neue Mannschaft haben, müssen wir uns jetzt erst mal einspielen und zurechtfinden“, betont Aziz El Fanoui. Doch traut er seinem Team in der kommenden Saison viel zu: „Ich denke, wir haben das Zeug, im oberen Drittel mitzuspielen.“