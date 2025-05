Eintracht Rheine verpflichtet Ralf Lamaj – Flügelspieler aus der BZL

„Linksfuß, physisch stark, sehr gutes Tempo“, fasst Hebbeler, gegenüber heimspiel-online , die sportlichen Vorzüge zusammen. Lamaj sei „ein Perspektivspieler und junger Bursche“, ergänzt der FCE-Cheftrainer, der auch auf dessen internationale Erfahrung verweist: In seiner Jugend stand Lamaj für die albanische Nationalmannschaft auf dem Platz. Wo genau er in Rheine spielen wird, bleibt offen – ein Einsatz auf dem Flügel gilt jedoch als wahrscheinlich.

Der Neuzugang tritt faktisch in die Rolle von Fitim Fejza, der sich aus beruflichen Gründen in die Schweiz verabschiedet hat. Wie viele andere FCE-Spieler wohnt auch Lamaj in Osnabrück – er kann sich daher nahtlos in die bestehende Fahrgemeinschaft zum Delsen-Stadion einfügen. Die räumliche Nähe erleichtert die Integration in das Team zusätzlich.

Neben Lamaj hat Rheine bislang Gabriel Cavar (SV Schermbeck) und Matthias Bräuer (Preußen Münster U23) verpflichtet. Hebbeler sieht jedoch keinen Bedarf für einen größeren Umbruch: „Wir brauchen keine acht, neun neuen Spieler.“ Zwei bis drei weitere Verstärkungen seien geplant – gesucht wird vor allem auf der Sechser- oder Innenverteidiger-Position sowie im Bereich Flügel beziehungsweise Schiene.



Kontinuität im Kader

Auch auf der Position der Leistungsträger konnte der FCE Klarheit schaffen: Pascal Petruschka hat seinen Vertrag verlängert. „Wir sind sehr, sehr happy darüber. Ich denke mal, dass jeder in der Rückserie gesehen hat, dass er uns enorm weiterhilft, wenn er fit ist“, sagt Hebbeler. Petruschka, der inzwischen auf über 100 Oberliga-Einsätze kommt, bleibt damit ein zentraler Baustein im Mannschaftsgefüge.

Noch offen sind die Personalien Leon Niehues und Sören Wald. Letzterer steht kurz vor dem Abschluss seines Studiums; seine sportliche Zukunft hängt von der beruflichen Entwicklung ab. Entscheidend könnte der Sommer werden – möglicherweise sogar erst im Juli oder August.