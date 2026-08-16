Eintracht Rheine setzt sich auch bei Bielefeld II durch

– Foto: Softik Miller

Der FC Eintracht Rheine gewinnt am 2. Spieltag der Oberliga Westfalen beim DSC Arminia Bielefeld II mit 2:1 und feiert den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Suat Fajic und Gabriel Cavar treffen für die Gäste, Monti Theiß gelingt spät nur noch der Anschluss. Die Münsterländer dürfen sich für mindestens eine Nacht Spitzenreiter nennen.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste durchaus unangenehm. Bielefeld trat mit viel Tempo, körperlicher Präsenz und Aggressivität auf und setzte Rheine in der Anfangsphase unter Druck. Die Arminen kamen zu guten Ballstafetten und ersten Möglichkeiten. Doch in einer ihrer Drangphasen leisteten sie sich den entscheidenden Fehler: Nach einem Foul im Strafraum zeigte Schiedsrichter Nico Kleinegesse auf den Punkt. Fajic übernahm die Verantwortung und verwandelte den Strafstoß in der zehnten Minute zum 1:0.

Der FC Eintracht Rheine hat einen bemerkenswerten Saisonstart hingelegt. Nach dem Auftaktsieg gewann die Mannschaft von Trainer Christian Bienemann auch bei der U21 des DSC Arminia Bielefeld mit 2:1 (1:0). Suat Fajic brachte die Gäste früh per Foulelfmeter in Führung, Gabriel Cavar erhöhte in der Schlussphase. Monti Theiß verkürzte in der Schlussminute noch für die Gastgeber, doch Rheine brachte den Vorsprung über die Zeit. Mit sechs Punkten aus zwei Spielen steht die Eintracht vorerst an der Tabellenspitze.

Die Führung veränderte die Statik der Begegnung. Rheine konnte sich weiter zurückziehen und auf Umschaltmomente warten. Bielefeld hatte zwar mehr vom Spiel und drängte immer wieder in Richtung des Gästetores, blieb im Abschluss jedoch zu unpräzise. Mehrfach fehlten den Gastgebern im letzten Drittel die richtigen Entscheidungen. Matthias Bräuer im Rheiner Tor erwies sich zudem als sicherer Rückhalt.

Die Partie wurde zunehmend zerfahren. Viele Unterbrechungen und intensive Zweikämpfe prägten das Geschehen. Kurz vor der Pause sorgte eine weitere Szene im Rheiner Strafraum für Diskussionen. Jos Krechting kam im Duell mit Bielefelds Torwart Mino Jäger zu Fall. Der Schiedsrichter wertete die Aktion als Schwalbe und zeigte Krechting die Gelbe Karte. Rheine hätte sich in dieser Situation einen weiteren Strafstoß gewünscht.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Bielefeld zunächst wieder den Druck. Trainer Oliver Döking brachte mit Venis Uka und später Lian Vega Zambrano zusätzliche Impulse. Die Arminen arbeiteten sich immer wieder bis an den Rheiner Strafraum vor, fanden aber weiterhin keine konsequente Lösung. David Osaro Arize scheiterte schließlich an Bräuer.

Rheine überstand diese Phase und schlug seinerseits zu. In der 76. Minute gelang den Gästen das 2:0. Nach einem Angriff über die Seite und einer Hereingabe war Cavar zur Stelle und nutzte die Gelegenheit aus kurzer Distanz. Der Treffer gab Rheine zunächst die nötige Sicherheit, um die Partie kontrolliert zu Ende zu spielen.

Doch Bielefeld gab sich noch nicht geschlagen. In der Schlussphase wurde die Begegnung erneut hektisch. Die Gastgeber verkürzten durch Theiß auf 1:2 und durften damit wieder auf zumindest einen Punkt hoffen. Rheine verteidigte den knappen Vorsprung jedoch mit großer Einsatzbereitschaft und ließ sich nicht mehr aus der Ordnung bringen.

Während Bienemann nach dem Schlusspfiff vor allem die Mentalität seiner Mannschaft hervorhob, war die Enttäuschung auf Bielefelder Seite groß. Döking kritisierte insbesondere die fehlende Konsequenz seiner Mannschaft und sah seine Spieler bei den entscheidenden Grundlagen des Spiels nicht auf der Höhe. Trotz spielerisch guter Ansätze habe sich die U21 durch eigene Fehler um den Ertrag gebracht.

Für Rheine ist der Saisonstart dagegen nahezu optimal verlaufen. Zwei Spiele, zwei Siege und zunächst Platz eins – mehr hätte sich die Eintracht kaum wünschen können. Über die Aussagekraft der frühen Tabelle wird Bienemann allerdings noch nicht allzu viel wissen wollen. Fest steht dennoch: Rheine hat auch die schwierige Aufgabe in Bielefeld bestanden und damit früh Selbstvertrauen gesammelt. Bielefelds Coach Oliver Döking zeigte sich nach dem Abpfiff stark enttäuscht und kritisierte die naive Spielweise seiner Mannschaft. Als Konsequenz strich er den freien Sonntag und setzte zusätzliches Training an.

Oberliga Westfalen, 2. Spieltag:

DSC Arminia Bielefeld II – Eintracht Rheine 1:2

DSC Arminia Bielefeld II: Mino Jäger, Semih Sarli, Bradley Ndi (42. Alejandro Jesus Kellnar), Leo Weichert, Julien Kracht (71. Gianni Jácomé Fontana), Marc Gouiffe à Goufan (55. Lian Vega Zambrano), Marlon Zilz (46. Venis Uka), Sercan Calik (80. Leo Haase), Monti Theiß, David Osaro Arize, Vincent Ocansey - Trainer: Oliver Döking

Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Adrian Wanner, Lennart Bollenberg, Luca Meyer (89. Christopher Hölscher), Pascal Petruschka, Gabriel Cavar, Kevin Ostendorf (72. Pierre Miguel De Faria Alves Pinto), Jos Krechting (86. Ansumana Nyassi), Sven Rüschenschmidt-Sickmann, Suat Fajic (90. Mattes Langelage), Neriman Kocevic (62. Dominik Klann) - Trainer: Christian Bienemann

Schiedsrichter: Nico Kleinegesse - Zuschauer: 104

Tore: 0:1 Suat Fajic (10. Foulelfmeter), 0:2 Gabriel Cavar (76.), 1:2 Monti Theiß (90.)