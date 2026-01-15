Eintracht Rheine gewinnt U15 – Euregio-Cup



Am Montag nach Weihnachten fand der dritte U15-Euregio-Cup der JSG Niedergrafschaft in den beiden Emlichheimer Hallen statt. Wir hatten diesmal insgesamt 15 Mannschaften aus dem Kreis Grafschaft Bentheim, dem Emsland, sowie aus Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden eingeladen. Gespielt wurde in vier 4-er Gruppen. Danach ging es im KO-Modus mit einem Achtel-, Viertel-, Halbfinale sowie Spiel um Platz drei und dem Finale weiter.



Turniersieger wurde der FC Eintracht Rheine, der mit Ilyas Iflazoglu auch den besten Spieler stellte. Zweiter wurde Raptim Coevorden, die den besten Torschützen mit Ramon Bloemink (6 Treffer) in ihren Reihen hatten. Dritter wurde SC Spelle Venhaus, die im Spiel um Platz drei gegen Vorwärts Wettringen gewannen. Bei Vorwärts Wettringen hütete Leonie Dalming, die aktuelle U15 Nationalmannschaftstorhüterin, das Tor, die mit dem Preis „Bester Torwart“ prämiert wurde.

Unsere JSG U15 scheiterte im Viertelfinal an Vorwärts Wettringen mit 1:3. Das Turnier hatte einen grenzüberschreitemden Charakter und verlief sehr fair und freundschaftlich. Vielen Dank für alle, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben.



