Eintracht-Reserve will zu Hause nachlegen

– Foto: Friedhelm Brauner

Nach drei Siegen aus vier Spielen liegt Eintracht Braunschweig II im oberen Tabellendrittel. Am Sonntag empfängt die Mannschaft Rot-Weiß Göttingen. Trainer Sebastian Thies blickt mit Respekt, aber auch Optimismus auf die Partie.

Wenn Eintracht Braunschweig II am Sonntag auf Rot-Weiß Göttingen trifft, geht es um wichtige Punkte im Kampf um die Spitzenplätze der Landesliga. Die Gastgeber stehen mit neun Zählern aus vier Partien auf Rang zwei der Tabelle, während die Gäste aus Göttingen bislang nur drei Punkte einfahren konnten. Trainer Sebastian Thies warnt jedoch davor, den kommenden Gegner zu unterschätzen: „Also zu RW kann ich dir tatsächlich nicht viel sagen. Ich kenne sie noch nicht und die Ergebnisse lassen auch keinen echten Schluss zu, außer dass jedes Spiel bei denen eng ist.“

Sein Rezept für den Sonntag ist klar: „Ich denke also, wir müssen alles reinhauen. Das wollen wir auch tun. Wir sind grundsätzlich gut aufgestellt für Sonntag und freuen uns darauf, zu Hause wieder zu zeigen, was wir drauf haben.“ Vor allem die innere Haltung und mannschaftliche Geschlossenheit sieht Thies als Schlüssel: „Ich denke, für uns wird’s darauf ankommen, uns auf uns zu fokussieren und das zu zeigen, was wir können. Vor allem müssen wir aber bereit sein, uns voll reinzuhauen. Dann bin ich optimistisch.“