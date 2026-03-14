Eintracht-Plan: Auswärtssieg

David Molnar hat sich zur festen Größe im Eintracht-Spiel entwickelt. Foto: Mario Luge

Bad Kreuznach. Wird die SG Eintracht zum Zünglein an der Waage im Aufstiegsrennen der Verbandsliga? Mit den Partien bei Alemannia Waldalgesheim (0:1-Niederlage), gegen Bienwald Kandel (3:2-Erfolg) und nun bei TB Jahn Zeiskam (Anstoß Sonntag, 15 Uhr) stehen die drei Verfolger von Spitzenreiter TuS Mechtersheim in Reihe auf dem SGE-Spielplan. Die Zahlen zeigen: Von den Ergebnissen her kann die Mannschaft von Thorsten Effgen mit den Großen der Liga mithalten. Aber auch von der Leistung her ist man auf Augenhöhe.

Jahn Zeiskam ist etwas schleppend ins neue Jahr gestartet. 2:2-Remis gegen die TuS Marienborn und ein spätes 1:0 gegen den SV Steinwenden stehen zubuche. Dennoch behaupten die Pfälzer seit sieben Spieltagen den umkämpften zweiten Tabellenplatz. Grundstock bildet die seriöse Defensive, mit 21 Gegentreffern in 20 Partien die zweitbeste der Verbandsliga. Zuhause ist der Jahn derweil noch unbesiegt, während die Eintracht auswärts noch auf einen Dreier wartet. Klare Verhältnisse also?

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SGE sportlich absolut auf Augenhöhe

Sportlich sei nach den jüngsten Resultaten die Situation absolut okay, sagt Coach Effgen. "Wenn man sieht, dass wir jede Woche die Mannschaft umkrempeln müssen, eine sehr kleine Trainingsgruppe haben – da müssen wir kreativ sein. Aber Kompliment an die Jungs, jeder nimmt die Situation an."

Ergebnisse sprechen für Entwicklung – individuell wie auch für die Gruppe. "Das freut mich als Trainer. Auch wenn ich natürlich gerne die eine oder andere Alternative mehr hätte, die mir Entscheidungen schwieriger macht."

Keine Alternative ist für absehbare Zeit Sebastian Baumann. Der Defensivabräumer hatte sich gegen Kandel bei einem Kopfballduell verletzt: Gehirnerschütterung mit Platzwunde, die mit vielen Stichen genäht werden musste.

Wie lange Kapitän Darcan spielen kann ist ungewiss

Fraglich ist auch weiter, ob und wie lange Deniz Darcan mit seiner Muskelverletzung an den Ball kann. Effgen: "Seinen Kurzeinsatz gegen Kandel hätte es so eigentlich gar nicht geben dürfen. Aber besondere Situationen brauchen besondere Maßnahmen. Er hat sich schlau bewegt, ohne groß Gefahr zu laufen."

Ausfallen werden Sonntag auch Jamal Willrich (Muskelfaserriss) und Daniel Pflüger (beruflich verhindert) wie auch die Langzeitpausierer Lennart Drees und Leonardo Rastiello. Klappen könnte es mit einem Einsatz für Yannik Wex, der nach drei Wochen wieder trainierte.





