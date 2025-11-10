Eintracht Ortrand zündet 7:1-Torfeuerwerk, BSC Preußen 07 siegt 5:0

SV Rangsdorf 28 – Ludwigsfelder FC II 1:1
Vor 90 Zuschauern entwickelte sich ein kampfbetontes Duell auf Augenhöhe. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Marc Gangur (58.) die Gastgeber in Führung und ließ Rangsdorf vom Heimsieg träumen. Doch in der Schlussminute rettete Anton Friedrich Pumpe (90.) den Gästen mit seinem Treffer das Remis.
Heideseer SV – SV Zernsdorf 5:2
Ein torreiches und unterhaltsames Duell! Miles Kettner (20.) eröffnete den Torreigen für Heidesee, ehe Patrick Döring (37.) und Benjamin Hüttich (47.) auf 3:0 erhöhten. Zernsdorf kam durch Tobias Arndt per Foulelfmeter (55.) zurück, doch Hüttich (60.) traf erneut und entschied die Partie frühzeitig. Ein Eigentor von Oskar Gergs (75.) machte das 5:1 perfekt, ehe Jonas Hildebrandt (90.+3) in der Nachspielzeit den Endstand herstellte.
SG Niederlehme 1912 – SG Wacker Motzen 0:3
Wacker Motzen feierte einen klaren Auswärtssieg bei der SG Niederlehme. Michael Velte (21.) brachte die Gäste in Führung, Jeremy Schneider (35.) legte kurz vor der Pause nach. Nach dem Seitenwechsel sorgte Fritz von Haacke (56.) für die Entscheidung. Die Gäste zeigten sich effizient und diszipliniert, während Niederlehme zu harmlos blieb, um das Spiel noch einmal spannend zu machen.
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – RSV Waltersdorf 1909 5:0
Ein überragender Auftritt der Preußen-Reserve! Christopher Evans eröffnete den Torreigen schon in der 5. Minute und legte zwei weitere Treffer nach (31., 37.). Michell Steinbuch traf doppelt (21., 51.) und komplettierte damit den klaren 5:0-Erfolg. Blankenfelde-Mahlow dominierte die Partie von Beginn an, ließ den Gästen kaum Raum und spielte sich in einen wahren Offensivrausch.
SV Siethen 1977 – SV Teupitz/Groß Köris 5:1
Siethen legte einen Blitzstart hin – Torsten Kaiser (2.) traf früh, doch Frederik Bulisch (10.) glich zunächst aus. Danach übernahmen die Gastgeber das Kommando: Michael Rajch (28.), Edgar Farin (39.) und Clemens Lindinger (43., Foulelfmeter) sorgten schon zur Pause für klare Verhältnisse. Florian Kase (86.) setzte den Schlusspunkt in einer einseitigen Partie, in der Siethen über 90 Minuten das bessere Team war.
Ruhlsdorfer BC 1923 – SV Blau-Weiß Dahlewitz II 4:0
Der Ruhlsdorfer BC zeigte eine abgeklärte Vorstellung und gewann mit 4:0. Tom Prehm (11.) eröffnete den Torreigen, ehe Timo Lottermoser (17.) und Max Thiele (34.) nachlegten. In der Schlussphase setzte Angelino-Filipo Nowara (88.) den Deckel drauf. Ruhlsdorf kontrollierte das Spielgeschehen, während Dahlewitz offensiv kaum Akzente setzen konnte.
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II – SG Großziethen II 0:4
Großziethen ließ auswärts nichts anbrennen und siegte deutlich. Jannick Karge (11.) stellte früh die Weichen auf Sieg, ehe Marino Simunovic (45.+2) kurz vor der Pause erhöhte. Nach dem Seitenwechsel sorgten Karge (65.) mit seinem zweiten Treffer und Pascal Lorenz (87.) für den Endstand. Ein klarer Erfolg für die Gäste, die über weite Strecken das bessere Team stellten.
SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen – SG Aufbau Halbe 0:3
Ein perfekter Start legte den Grundstein für den Auswärtssieg der SG Aufbau Halbe: Bereits nach einer Minute traf Marius Hortig zur Führung und legte in der 24. Minute nach. Paul Lehmann verwandelte in der 68. Minute noch einen Foulelfmeter zum 3:0-Endstand. Deutsch Wusterhausen kam nicht richtig ins Spiel, während Halbe überzeugte.