Allgemeines
Eintracht Ortrand zündet 7:1-Torfeuerwerk, BSC Preußen 07 siegt 5:0

Was war in der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga los?

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Südbrandenburgliga

SV Askania Schipkau – SV Wacker 21 Schönwalde 4:1
Vor 42 Zuschauern feierte der SV Askania Schipkau einen souveränen Heimsieg. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit sorgte Lucas Schlenger (50.) kurz nach Wiederanpfiff für den Dosenöffner. Nur zwei Minuten später legte Bohdan Chukrii (52.) nach und baute die Führung mit seinem zweiten Treffer (63.) weiter aus. Schönwalde kam zwar durch einen verwandelten Foulelfmeter von Dennis Köhler (67.) kurzzeitig heran, doch Marvin Kollowa setzte in der Nachspielzeit (90.+6) den Schlusspunkt.

SSV Alemannia Altdöbern – ESV Lok Falkenberg 2:2
Ein dramatisches Duell mit späten Wendungen! Chris Hahn (22.) brachte Altdöbern früh in Führung, doch in der zweiten Halbzeit drehte Lok Falkenberg auf: Felix Spiegel (75., Foulelfmeter) und Carl Konstantin Wille (87.) brachten die Gäste kurz vor Schluss in Front. Doch Altdöbern gab nicht auf – in der 97. Minute traf Ron Herrmann zum 2:2-Endstand.

SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – SV Blau-Weiß Lindenau 0:5
Der SV Blau-Weiß Lindenau zeigte sich in Torlaune und feierte einen deutlichen Auswärtssieg. Schon nach einer Minute traf Justin Gewiss zur frühen Führung, ehe er in der 25. Minute nachlegte. Nach der Pause blieb Lindenau spielbestimmend: Etienne Pfeiffer (79.) erhöhte, und in der Schlussphase schnürte Gewiss (90.+1, 90.+3) seinen Viererpack.

SV Germania 1910 Ruhland – FC Sängerstadt Finsterwalde 1:1
Ruhland und Finsterwalde trennten sich nach einer intensiven Partie mit 1:1. Patrick König (26.) brachte die Gäste in Führung, doch Germania steigerte sich im zweiten Durchgang und wurde für den Einsatz belohnt: Moritz Sachse (82.) traf zum späten Ausgleich. Beide Teams hatten Chancen auf den Sieg, doch am Ende blieb es beim Remis.

TSG Lübbenau 63 – SV 1885 Golßen 4:0
Die TSG Lübbenau feierte vor 180 Zuschauern einen überzeugenden 4:0-Erfolg. Nach torloser erster Hälfte sorgten Leonard Wenske (48.) und Maciej Szaton (55.) für die Vorentscheidung. Ricardo Kindler (67.) und Gino Karstädt (75.) bauten den Vorsprung weiter aus, ehe eine doppelte Rote Karte in der 70. Minute – sowohl für Kindler als auch für Golßens Philipp Jacob – für Aufregung sorgte. Trotz des Platzverweises spielte Lübbenau den Sieg souverän zu Ende.

SV Grün-Weiß Annahütte – SV Eintracht Ortrand 1:7
Eine Machtdemonstration des SV Eintracht Ortrand! Schon in den ersten Minuten überrollten die Gäste das Team aus Annahütte – Erik Lanzky (1., 23., 72.) und Tamino Polka (4., 61.) glänzten als Doppeltorschützen, während Magnus Richter (37., 41.) ebenfalls doppelt traf. Niklas Neumann (47.) erzielte den Ehrentreffer für Annahütte, das zusätzlich ab der 48. Minute in Unterzahl spielte (Gelb-Rot für Fabian Gautsch). Früh im Spiel vergab Florian Schulz zudem einen Foulelfmeter (7.). Ein klarer Auswärtssieg für Ortrand, das offensiv eine beeindruckende Vorstellung bot.

Dahme/Fläming-Liga

SV Rangsdorf 28 – Ludwigsfelder FC II 1:1
Vor 90 Zuschauern entwickelte sich ein kampfbetontes Duell auf Augenhöhe. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Marc Gangur (58.) die Gastgeber in Führung und ließ Rangsdorf vom Heimsieg träumen. Doch in der Schlussminute rettete Anton Friedrich Pumpe (90.) den Gästen mit seinem Treffer das Remis.

Heideseer SV – SV Zernsdorf 5:2
Ein torreiches und unterhaltsames Duell! Miles Kettner (20.) eröffnete den Torreigen für Heidesee, ehe Patrick Döring (37.) und Benjamin Hüttich (47.) auf 3:0 erhöhten. Zernsdorf kam durch Tobias Arndt per Foulelfmeter (55.) zurück, doch Hüttich (60.) traf erneut und entschied die Partie frühzeitig. Ein Eigentor von Oskar Gergs (75.) machte das 5:1 perfekt, ehe Jonas Hildebrandt (90.+3) in der Nachspielzeit den Endstand herstellte.

SG Niederlehme 1912 – SG Wacker Motzen 0:3
Wacker Motzen feierte einen klaren Auswärtssieg bei der SG Niederlehme. Michael Velte (21.) brachte die Gäste in Führung, Jeremy Schneider (35.) legte kurz vor der Pause nach. Nach dem Seitenwechsel sorgte Fritz von Haacke (56.) für die Entscheidung. Die Gäste zeigten sich effizient und diszipliniert, während Niederlehme zu harmlos blieb, um das Spiel noch einmal spannend zu machen.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – RSV Waltersdorf 1909 5:0
Ein überragender Auftritt der Preußen-Reserve! Christopher Evans eröffnete den Torreigen schon in der 5. Minute und legte zwei weitere Treffer nach (31., 37.). Michell Steinbuch traf doppelt (21., 51.) und komplettierte damit den klaren 5:0-Erfolg. Blankenfelde-Mahlow dominierte die Partie von Beginn an, ließ den Gästen kaum Raum und spielte sich in einen wahren Offensivrausch.

SV Siethen 1977 – SV Teupitz/Groß Köris 5:1
Siethen legte einen Blitzstart hin – Torsten Kaiser (2.) traf früh, doch Frederik Bulisch (10.) glich zunächst aus. Danach übernahmen die Gastgeber das Kommando: Michael Rajch (28.), Edgar Farin (39.) und Clemens Lindinger (43., Foulelfmeter) sorgten schon zur Pause für klare Verhältnisse. Florian Kase (86.) setzte den Schlusspunkt in einer einseitigen Partie, in der Siethen über 90 Minuten das bessere Team war.

Ruhlsdorfer BC 1923 – SV Blau-Weiß Dahlewitz II 4:0
Der Ruhlsdorfer BC zeigte eine abgeklärte Vorstellung und gewann mit 4:0. Tom Prehm (11.) eröffnete den Torreigen, ehe Timo Lottermoser (17.) und Max Thiele (34.) nachlegten. In der Schlussphase setzte Angelino-Filipo Nowara (88.) den Deckel drauf. Ruhlsdorf kontrollierte das Spielgeschehen, während Dahlewitz offensiv kaum Akzente setzen konnte.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II – SG Großziethen II 0:4
Großziethen ließ auswärts nichts anbrennen und siegte deutlich. Jannick Karge (11.) stellte früh die Weichen auf Sieg, ehe Marino Simunovic (45.+2) kurz vor der Pause erhöhte. Nach dem Seitenwechsel sorgten Karge (65.) mit seinem zweiten Treffer und Pascal Lorenz (87.) für den Endstand. Ein klarer Erfolg für die Gäste, die über weite Strecken das bessere Team stellten.

SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen – SG Aufbau Halbe 0:3
Ein perfekter Start legte den Grundstein für den Auswärtssieg der SG Aufbau Halbe: Bereits nach einer Minute traf Marius Hortig zur Führung und legte in der 24. Minute nach. Paul Lehmann verwandelte in der 68. Minute noch einen Foulelfmeter zum 3:0-Endstand. Deutsch Wusterhausen kam nicht richtig ins Spiel, während Halbe überzeugte.

