Eintracht Ortrand zündet 7:1-Torfeuerwerk, BSC Preußen 07 siegt 5:0

SV Askania Schipkau – SV Wacker 21 Schönwalde 4:1

Vor 42 Zuschauern feierte der SV Askania Schipkau einen souveränen Heimsieg. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit sorgte Lucas Schlenger (50.) kurz nach Wiederanpfiff für den Dosenöffner. Nur zwei Minuten später legte Bohdan Chukrii (52.) nach und baute die Führung mit seinem zweiten Treffer (63.) weiter aus. Schönwalde kam zwar durch einen verwandelten Foulelfmeter von Dennis Köhler (67.) kurzzeitig heran, doch Marvin Kollowa setzte in der Nachspielzeit (90.+6) den Schlusspunkt.

SSV Alemannia Altdöbern – ESV Lok Falkenberg 2:2

Ein dramatisches Duell mit späten Wendungen! Chris Hahn (22.) brachte Altdöbern früh in Führung, doch in der zweiten Halbzeit drehte Lok Falkenberg auf: Felix Spiegel (75., Foulelfmeter) und Carl Konstantin Wille (87.) brachten die Gäste kurz vor Schluss in Front. Doch Altdöbern gab nicht auf – in der 97. Minute traf Ron Herrmann zum 2:2-Endstand.

SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – SV Blau-Weiß Lindenau 0:5

Der SV Blau-Weiß Lindenau zeigte sich in Torlaune und feierte einen deutlichen Auswärtssieg. Schon nach einer Minute traf Justin Gewiss zur frühen Führung, ehe er in der 25. Minute nachlegte. Nach der Pause blieb Lindenau spielbestimmend: Etienne Pfeiffer (79.) erhöhte, und in der Schlussphase schnürte Gewiss (90.+1, 90.+3) seinen Viererpack.

SV Germania 1910 Ruhland – FC Sängerstadt Finsterwalde 1:1

Ruhland und Finsterwalde trennten sich nach einer intensiven Partie mit 1:1. Patrick König (26.) brachte die Gäste in Führung, doch Germania steigerte sich im zweiten Durchgang und wurde für den Einsatz belohnt: Moritz Sachse (82.) traf zum späten Ausgleich. Beide Teams hatten Chancen auf den Sieg, doch am Ende blieb es beim Remis.

TSG Lübbenau 63 – SV 1885 Golßen 4:0

Die TSG Lübbenau feierte vor 180 Zuschauern einen überzeugenden 4:0-Erfolg. Nach torloser erster Hälfte sorgten Leonard Wenske (48.) und Maciej Szaton (55.) für die Vorentscheidung. Ricardo Kindler (67.) und Gino Karstädt (75.) bauten den Vorsprung weiter aus, ehe eine doppelte Rote Karte in der 70. Minute – sowohl für Kindler als auch für Golßens Philipp Jacob – für Aufregung sorgte. Trotz des Platzverweises spielte Lübbenau den Sieg souverän zu Ende.

SV Grün-Weiß Annahütte – SV Eintracht Ortrand 1:7

Eine Machtdemonstration des SV Eintracht Ortrand! Schon in den ersten Minuten überrollten die Gäste das Team aus Annahütte – Erik Lanzky (1., 23., 72.) und Tamino Polka (4., 61.) glänzten als Doppeltorschützen, während Magnus Richter (37., 41.) ebenfalls doppelt traf. Niklas Neumann (47.) erzielte den Ehrentreffer für Annahütte, das zusätzlich ab der 48. Minute in Unterzahl spielte (Gelb-Rot für Fabian Gautsch). Früh im Spiel vergab Florian Schulz zudem einen Foulelfmeter (7.). Ein klarer Auswärtssieg für Ortrand, das offensiv eine beeindruckende Vorstellung bot.