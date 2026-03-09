Eintracht Ortrand in 8:2-Torlaune, Waltersdorf gewinnt 7:4-Wahnsinn

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II – SG Wacker Motzen 2:1

Vor 63 Zuschauern zeigte die Reserve der Eintracht eine abgeklärte Leistung. Das Spiel nahm Fahrt auf, als ein unglücklicher Moment der Gäste die Führung einleitete: Fritz von Haacke (21.) unterlief ein Eigentor zum 1:0. Die Hausherren blieben am Drücker und erhöhten nur wenig später durch Sinisa Kresovic (31.) auf 2:0. Motzen gab sich im zweiten Durchgang nicht auf und investierte viel Herzblut in die Schlussoffensive, doch mehr als der Anschlusstreffer durch Philip Liebe (66.) sprang nicht mehr heraus. Ein Heimsieg der Effizienz.

SV Zernsdorf – SV Teupitz/Groß Köris 2:2

Was für ein hochemotionales Finish vor 97 Zuschauern! Zernsdorf erwischte den besseren Start und ging durch Tobias Arndt (17.) in Führung, doch Teupitz/Groß Köris antwortete noch vor der Pause durch Simon Frommelt (33.). Im zweiten Durchgang schien die Partie zugunsten der Gäste zu kippen, als Tim-Thorben Tinius (64.) das 1:2 markierte. Zernsdorf warf in der Nachspielzeit alles nach vorne und wurde belohnt: In der vierten Minute der Nachspielzeit versetzte Bruno Gergs (90.+4) den heimischen Anhang mit dem Ausgleich zum 2:2-Endstand in Ekstase.

SG Niederlehme 1912 – RSV Waltersdorf 1909 4:7

Die 48 Zuschauer in Niederlehme rieben sich verwundert die Augen, als sie Zeuge eines historischen Torfestivals wurden. Waltersdorf legte los wie die Feuerwehr: Christian Semke (20.), Kenneth Lewerenz (22.) und Marco Moeckel (26.) sorgten für ein schnelles 0:3. Daniel Langer (29.) verkürzte kurz darauf, doch nach der Pause erhöhten Martin Pingel (57.) und erneut Marco Moeckel (63.) auf 1:5. Was dann folgte, war eine leidenschaftliche Aufholjagd der Hausherren: Daniel Langer (64.), Michel Käfert (66.) und erneut Daniel Langer (68.) mit seinem dritten Treffer brachten Niederlehme auf 4:5 heran. In der Schlussphase machten jedoch Christian Semke (71.) und Paul Knabe (75.) den Deckel auf diesen 11-Tore-Wahnsinn.

Heideseer Sportverein – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II 1:3

In einem intensiven Duell vor 70 Zuschauern erlebte Nils Gustmann einen Nachmittag der gemischten Gefühle. Zunächst brachte Nils Gustmann (9.) den Heideseer SV früh in Führung, doch die Preußen-Reserve bewies Moral. Fabian Ihlow (17.) glich postwendend aus, bevor Dustin Kögler (39.) die Partie noch vor dem Seitenwechsel drehte. Unglücklicherweise besiegelte ausgerechnet ein Eigentor durch Nils Gustmann (64.) den 1:3-Endstand zugunsten der Gäste, die den Vorsprung mit unbändigem Willen über die Zeit verteidigten.

SV Rangsdorf 28 – SV Siethen 1977 3:0

Der SV Rangsdorf 28 untermauerte vor 93 Zuschauern seine Heimstärke durch eine extrem fokussierte Vorstellung. Bereits in der Anfangsphase stellte Lukas Albrecht (4.) die Weichen auf Sieg. Rangsdorf kontrollierte das Geschehen nach Belieben und ließ defensiv kaum etwas zu. Rene Ohmenzetter (35.) erhöhte noch vor der Pause auf 2:0, bevor Elias Krause (60.) nach einer Stunde für die endgültige Entscheidung sorgte. Ein souveräner Heimsieg, der durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und hohe taktische Disziplin zustande kam.

SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen – Ruhlsdorfer BC 1923 1:2

Vor 76 Zuschauern entwickelte sich ein enges Ringen um die Punkte. Der Ruhlsdorfer BC ging durch Timo Lottermoser (28.) in Führung, doch Deutsch Wusterhausen zeigte sich unbeeindruckt und antwortete prompt durch Dominik Engelage (33.). In einer umkämpften zweiten Halbzeit suchten beide Teams die Entscheidung. Das glücklichere Ende hatten die Gäste für sich: Jonas Blümner (59.) erzielte den Siegtreffer für Ruhlsdorf, die den knappen Vorsprung mit viel Herzblut gegen die anrennenden Hausherren verteidigten.

Ludwigsfelder FC II – SV Blau-Weiß Dahlewitz II 4:1

In Ludwigsfelde sahen 67 Zuschauer ein Spiel der zwei Gesichter. Dahlewitz II erwischte einen Blitzstart durch John Kanthak (4.), doch die LFC-Reserve schüttelte den frühen Schock mit Wut im Bauch ab. Innerhalb von nur sechzig Sekunden drehten Leonhard Matern (16.) und Christian Mewes (17.) die Partie komplett. Leon Barna (31.) sorgte noch vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse, ehe Joel Silva Mavangui da Silva (73.) in der zweiten Halbzeit den 4:1-Endstand markierte. Ein verdienter Erfolg der spielerischen Überlegenheit.