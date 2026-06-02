Eintracht Northeim verkündet "1,5" Abgänge

– Foto: Sebastian Harbke

Der FC Eintracht Northeim muss zur kommenden Saison personelle Veränderungen verkraften. Wie der Verein via Instagram mitteilte, stehen „1 1/2 Abgänge“ fest.

Mit Louis Bienert verlässt ein Spieler die Northeimer, der vor allem auf der linken Seite eingesetzt wurde. Der Offensivspieler wird aus beruflichen Gründen kürzertreten. Der Verein verabschiedete den Spieler mit den Worten: „Wir wünschen dir alles Gute auf deinem weiteren Weg.“

Auch im Trainerteam gibt es eine Veränderung. Philipp Weißenborn beendet nach fünfeinhalb Jahren seine Tätigkeit an der Seitenlinie der ersten Herrenmannschaft. Ganz verloren geht er dem Verein allerdings nicht, denn künftig wird er im Jugendbereich arbeiten und die U17 übernehmen.