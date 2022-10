Eintracht Nordhorn zu Gast in Lohne Vorbericht des SV Eintracht Nordhorn

AUSWÄRTS🔴

Am kommenden Sonntag gastieren wir um 14:30 Uhr bei der Union aus Lohne.

Beim ehemaligen Club unseres Coaches steht zurzeit Interimscoach Tim Löffel an der Seitenlinie, was die Mannschaft im Vorfeld unberechenbarer macht.

💬

Trainer Ralf Cordes weiß:

„Ich habe Lohne bereits zwei mal in dieser Saison gesehen, allerdings unter einem anderen Coach. Wir müssen uns also auf Überraschungen einstellen und vor allem den Kampf annehmen. Die zuletzt gezeigten Leistugen sind unabhängig vom Ergebnis nicht unser Anspruch hier am Heideweg. Wir gehen auf Sieg und wollen zurück in die Erfolgsspur!“

Unsere U23 empfängt ebenfalls am Sonntag um 11:30 Uhr die Union aus Emlichheim.

Wir wünschen beiden Teams viel Erfolg!⚽️

Auf geht‘s Eintracht!🔴🔥