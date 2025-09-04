Eintracht Nordhorn wirft die SG Freren aus dem Bezirkspokal

Im ersten Abschnitt wurde es das zu erwartende Spiel – Nordhorn hatte den deutlich größeren Spielanteil, die besseren Ansätze, dennoch machte es Freren ordentlich und so ging es mit einem 1:1 in die Kabine. „Trotz der viel höheren Ballbesitzphasen für Eintracht Nordhorn und den spielerischen Möglichkeiten, haben wir auch genügend und gute Chancen gehabt, die wir vielleicht hätten besser ausspielen können. Mit ein bisschen mehr Glück im Abschluss hätten wir vielleicht sogar in Führung gehen können. Wir haben sehr sauber verteidigt, wir haben nicht so viel zugelassen. Deswegen geht die erste Halbzeit so in Ordnung“, bilanzierte Florian Hoff.

Nach dem Seitenwechsel drückte Nordhorn verstärkt auf die Führung. „Nach hinten heraus haben wir natürlich viel destruktiver gespielt, viel verteidigt. Ich glaube, Eintracht Nordhorn hatte viele, viele Ecken. Und irgendwann war es dann auch die Ecke, die es zum 2-1 geworden ist.", so Hoff. Im Anschluss nutzte der Landesligist seine individuelle Klasse und erhöhte mit zwei weiteren Treffern noch auf 4:1.

„Dass wir dann natürlich noch Tor drei und Tor vier bekommen, ist ein bisschen ärgerlich. Das spiegelt die leidenschaftliche Spielweise von uns irgendwie nicht wider. Aber entsprechend hätte ich mir gewünscht, dass es mit dem 2-1 oder 3-1 ausgeht. Aber insgesamt können wir mit der Leistung sehr zufrieden sein. Es haben wieder viele Jungs viel Spielzeit von uns bekommen. Und dementsprechend bin ich trotz der Niederlage gewissermaßen zufrieden. Wir können uns weiter in die Augen schauen und wissen, was wir geleistet haben. Und jetzt heißt es ein bisschen Wunden lecken. Und dann geht es erst in knapp zwei Wochen weiter gegen Sparta Werlte“, so der Coach abschließend.

Trotz des Aus im Pokal überwiegt bei der SG Freren also der Stolz auf einen leidenschaftlichen Auftritt gegen den klassenhöheren Gegner.