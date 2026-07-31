Eintracht Nordhorn wird "Alles geben", um an Biener Busch zu siegen

„Ich denke, es wird am Sonntag ein spannendes Spiel. Holthausen-Biene als Absteiger und wir, die hoch wollen. Mal gucken, wie das abläuft“, sagt Faber vor der Partie. Unabhängig vom Gegner ist die Zielsetzung seiner Mannschaft jedoch klar: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen, egal gegen welchen Gegner und egal, ob das ein Freundschaftsspiel ist oder nicht. Und diese Mentalität herrscht im Moment auch richtig in der Mannschaft.“

Personell kann der Trainer nahezu aus dem Vollen schöpfen, so Faber. In den kommenden Wochen werden zudem weitere Spieler zum Kader stoßen. „Wir haben auch gute Möglichkeiten, um durchzuwechseln. Eigentlich ändert sich nur der Spieler, wenn wir wechseln, aber die Qualität bleibt die Gleiche.“

Bereits im Februar des aktuellen Jahres gab es ein Testspiel zwischen den beiden Teams. Dabei gewann die Eintracht klar mit 4:1. Ein Ausrufezeichen, doch nun ist alles auf Null gestellt. In der ersten Pokalrunde konnten beide Teams klar gewinnen und torreich in Runde zwei einziehen.