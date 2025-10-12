Eintracht Nordhorn will Siegesserie fortsetzen

Nach dem klaren 6:2-Heimerfolg gegen den SV Brake steht für den SV Eintracht Nordhorn am Sonntag ein anspruchsvolles Auswärtsspiel auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Christoph Hemlein tritt beim SC SF Niedersachsen Vechta an, der aktuell auf einem Abstiegsplatz rangiert. Trotz der klaren Tabellenkonstellation warnt Hemlein vor dem Gegner: „Am Wochenende wartet ein schweres Auswärtsspiel auf uns. Man darf Vechta auf keinen Fall unterschätzen. Wir müssen hoch konzentriert sein, um weiter Punkte sammeln zu können.“

Vechta konnte zuletzt den Aufwärtstrend nicht bestätigen und verlor mit 0:1 gegen den VfL Oldenburg. Der Treffer von Marcel Rassmann in der 20. Minute entschied die Partie zugunsten der Gäste. Mit sieben Punkten aus zehn Spielen steht der SC SF Niedersachsen Vechta derzeit auf Platz 14 und kämpft um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld.

Die Eintracht dagegen reist mit breiter Brust an. Gegen Brake überzeugte das Team durch Spielfreude und Offensivstärke: Kyle Mason Gee, Shane De Leon, Oliver Holthaus, Marius Kleinsorge (zweimal) und Routinier Michael Holt per Foulelfmeter trafen beim 6:2-Erfolg. Mit 18 Punkten aus zehn Partien liegt Nordhorn auf Rang vier und hat Anschluss an die Spitzengruppe um Papenburg und Schüttorf.

Ein weiterer Sieg würde den Aufsteiger endgültig im oberen Tabellendrittel etablieren, während Vechta dringend Punkte benötigt, um nicht den Anschluss an die Nichtabstiegsränge zu verlieren.