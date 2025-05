Am Mittwochabend stehen in der Bezirksliga West-Ems zwei Nachholspiele an. Während Eintracht Nordhorn mit einem Sieg gegen das Tabellenschlusslicht Herzlake, an der SG Freren vorbei, auf Platz zwei springen könnte, hat Schwefingen im Heimspiel gegen Altenlingen die Möglichkeit, sich ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sichern.