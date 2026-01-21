Eintracht Nordhorn verstärkt Abwehrzentrum mit Franzosen

– Foto: SV Eintracht Nordhorn

Der SV Eintracht Nordhorn hat auf die Abgänge in der Defensive reagiert und sich mit sofortiger Wirkung im Abwehrzentrum verstärkt. Ein 23-jähriger Innenverteidiger kommt aus dem Ausland.

Neuer Innenverteidiger für die Eintracht Mit Clarence Coynault-Loriot schließt sich ein neuer Innenverteidiger dem SV Eintracht Nordhorn an. Der 23-jährige Franzose soll das Defensivzentrum stabilisieren und bringt mit einer Körpergröße von 1,95 Metern eine ausgeprägte physische Präsenz mit.