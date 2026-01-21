Eintracht Nordhorn verstärkt Abwehrzentrum mit Franzosen

Der SV Eintracht Nordhorn hat auf die Abgänge in der Defensive reagiert und sich mit sofortiger Wirkung im Abwehrzentrum verstärkt. Ein 23-jähriger Innenverteidiger kommt aus dem Ausland.
Neuer Innenverteidiger für die Eintracht
Mit Clarence Coynault-Loriot schließt sich ein neuer Innenverteidiger dem SV Eintracht Nordhorn an. Der 23-jährige Franzose soll das Defensivzentrum stabilisieren und bringt mit einer Körpergröße von 1,95 Metern eine ausgeprägte physische Präsenz mit.
Ersatz für Kamp und Phipps
Coynault-Loriot ist als Reaktion auf die Abgänge von Florian Kamp und Logan Phipps verpflichtet worden. Zuletzt stand der Franzose in der luxemburgischen 1. Liga beim FC Atert Bissen unter Vertrag und wechselt nun mit sofortiger Wirkung zur Eintracht.