Eintracht Nordhorn verpflichtet Chorushij und Emanuels

Jan Chorushij wurde in der aktuellen Saison von einigen Verletzungen zurückgeworfen, konnte sein enormes Potenzial aber bereits bei seinen vorherigen Stationen immer wieder andeuten. Der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler, der in den Jugend-Akademien des FC Schalke 04, Twente Enschede und des VfL Osnabrück ausgebildet wurde, kommt vom Landesligisten SV Vorwärts Nordhorn an den Heideweg.

Diesen Weg geht er gemeinsam mit seinem Mittelfeldpartner Djamil Emanuels. Der zweikampfstarke Niederländer überzeugte in der laufenden Saison als Stabilisator im defensiven Mittelfeld bei Vorwärts Nordhorn. Zuvor war er unter anderem für ONS Sneek U23 und VV Emmen aktiv.