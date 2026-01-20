Eintracht Nordhorn verabschiedet Torwart Richtung Neuseeland

Beim Landesligisten Eintracht Nordhorn fand im Wintertransferfenster schon einiges an Bewegung statt. Nun verkündete der Tabellen-Siebte einen weiteren Abgang. Ersatzkeeper Ine Maro wird den Verein sofort verlassen.

Der 20-Jährige Keeper kam im Januar 2024 zum damaligen Bezirksligisten und stand in der Rückrunde der Saison 23/24 acht Mal zwischen den Pfosten. In der Aufstiegssaison 24/25 hütete der Keeper, der von den Cook-Inseln kommt, ebenfalls acht Mal das Tor sowie vier Mal im Bezirkspokal. Der 2:0-Auswärtssieg bei Neuenhaus war allerdings das letzte Spiel für den Keeper.

In der laufenden Saison kam kein weiteres Pflichtspiel dazu. Nun entschied sich der Back-Up-Keeper für einen sofortigen Wechsel und wird sich eine neue Aufgabe in Neuseeland suchen.