Eintracht Nordhorn U23 verpflichtet Kücüker aus der Landesliga

Eintracht Nordhorn U23 hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben. Mit Mert Kücüker verstärkt ein 19-jähriger Rechtsverteidiger die zweite Mannschaft. Das gab der Verein via Instagram bekannt..

Kücüker wechselt von Vorwärts Nordhorn aus der Landesliga und kommt in der aktuellen Spielzeit bislang auf 11 Einsätze in der Landesliga. Trotz seines jungen Alters bringt er damit bereits erste Erfahrungen im Herrenbereich mit.

Seine fußballerische Ausbildung absolvierte der Defensivspieler zuvor beim SV Meppen auf höchstem Niveau sowie beim VfL Weiße Elf, bevor er zum SV Vorwärts Nordhorn wechselte.