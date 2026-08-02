Eintracht Nordhorn siegt "hochverdient" 3:0 bei Holthausen-Biene

Der SV Eintracht Nordhorn ist mit einem souveränen Auswärtssieg in die neue Landesliga-Saison gestartet. Beim SV Holthausen-Biene setzte sich die Mannschaft von Trainer Jouke Faber verdient mit 3:0 durch und untermauert direkt mal die Ambitionen.
Über weite Strecken kontrollierten die Gäste die Partie und ließen defensiv kaum etwas zu.
Zur Halbzeit stand es 0:0. Nach Ansicht von Coach Jouke Faber hätte der Ball auch im ersten Durchgang schon im Tor zappeln können. „Wir hätten schon in der ersten Halbzeit ein oder zwei Tore machen können, aber das haben wir nicht gemacht.“
Nach torloser erster Halbzeit belohnte sich Nordhorn in der 68. Minute durch Miles Rice für den hohen Aufwand. Tyden Frame erhöhte acht Minuten später auf 2:0, ehe der eingewechselte Neuzugang Lovro Kostanjsek in der Nachspielzeit den 3:0-Endstand erzielte. Holthausen Biene musste die Partie nach einer Gelb-Roten Karte gegen Junior Razack Koné (81.) in Unterzahl beenden. „In der zweiten Halbzeit haben wir noch mehr Kontrolle über das Spiel bekommen und haben dann auch gute Tore mit schönen Kombinationen erzielt. Ich denke, dass ein 3:0 auch hoch verdient ist.“
Trainer Jouke Faber zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden. „Wir haben das gemacht, was wir in den letzten Wochen schon gemacht haben. Mit hoher Intensität, Ruhe am Ball, gutem Positionsspiel und defensiver Struktur haben wir dafür gesorgt, dass der Gegner über 90 Minuten nicht einmal eine 100-prozentige Chance hatte."
Faber sieht den Erfolg als Bestätigung der Entwicklung seiner Mannschaft. „Wir haben gezeigt, dass wir eine gute Mannschaft sind, aber natürlich kann man immer noch Sachen besser machen. Es muss immer noch Luft nach oben sein.“ Besonders hob er auch die Breite seines Kaders hervor: „Auch die Wechsel im Spiel machen die Mannschaft sicher nicht schlechter. Die Qualität der Mannschaft bleibt gleich.“
Nach dem gelungenen Saisonauftakt formulierte der Trainer abschließend einen selbstbewussten Anspruch: „Ich denke, dass wir heute gezeigt haben, dass wir sicher eine Mannschaft sind, die oben mitmischen muss.“
So zeigte die Eintracht im Duell zweier Teams, die oben angreifen wollen, früh in der Saison, wozu man im Stande ist.
Weiter geht es für den Oberliga-Absteiger Holthausen-Biene dann unter der Woche im Pokal. Dort trifft man am Mittwoch auf Weiße Elf Nordhorn. Die Eintracht ist zwar auch in Runde zwei eingezogen, spielt jedoch dort erst in zwei Wochen wieder.