Eintracht Nordhorn siegt "hochverdient" 3:0 bei Holthausen-Biene Statement im Duell zweier Titelfavoriten von NK · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Detlev Drobeck

Der SV Eintracht Nordhorn ist mit einem souveränen Auswärtssieg in die neue Landesliga-Saison gestartet. Beim SV Holthausen-Biene setzte sich die Mannschaft von Trainer Jouke Faber verdient mit 3:0 durch und untermauert direkt mal die Ambitionen.

Über weite Strecken kontrollierten die Gäste die Partie und ließen defensiv kaum etwas zu.

Zur Halbzeit stand es 0:0. Nach Ansicht von Coach Jouke Faber hätte der Ball auch im ersten Durchgang schon im Tor zappeln können. „Wir hätten schon in der ersten Halbzeit ein oder zwei Tore machen können, aber das haben wir nicht gemacht.“

Nach torloser erster Halbzeit belohnte sich Nordhorn in der 68. Minute durch Miles Rice für den hohen Aufwand. Tyden Frame erhöhte acht Minuten später auf 2:0, ehe der eingewechselte Neuzugang Lovro Kostanjsek in der Nachspielzeit den 3:0-Endstand erzielte. Holthausen Biene musste die Partie nach einer Gelb-Roten Karte gegen Junior Razack Koné (81.) in Unterzahl beenden. „In der zweiten Halbzeit haben wir noch mehr Kontrolle über das Spiel bekommen und haben dann auch gute Tore mit schönen Kombinationen erzielt. Ich denke, dass ein 3:0 auch hoch verdient ist.“ Trainer Jouke Faber zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden. „Wir haben das gemacht, was wir in den letzten Wochen schon gemacht haben. Mit hoher Intensität, Ruhe am Ball, gutem Positionsspiel und defensiver Struktur haben wir dafür gesorgt, dass der Gegner über 90 Minuten nicht einmal eine 100-prozentige Chance hatte."