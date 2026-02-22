Eintracht Nordhorn schlägt Oberligisten Holthausen-Biene mit 4:1!

– Foto: Detlev Drobeck

Der Landesligist Eintracht Nordhorn gewann am heutigen Sonntag-Nachmittag die Generalprobe vor dem Landesliga-Start am 01.03. Gegen den Oberligisten Holthausen-Biene gewann der Landesliga-Siebte klar mit 4:1.

Schon in der Halle beim Krüssel-Cup gewann Nordhorn mit 4:0 gegen Biene. Nun war es natürlich auf dem Rasenplatz in Denekamp in den Niederlanden ein ganz anderes Spiel und für beide Teams die Generalprobe vor dem Liga Re-Start.

Zur Mitte der ersten Hälfte lieferte Harold Hanson mit einem Doppelschlag (24. und 32. Minute) für die 2:0-Führung der Eintracht. In der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Tyden Frame auf 3:0.

Zur Pause wurden natürlich viel duschgewechselt, doch vorerst lief es für Nordhorn weiter besser, sodass Hedon Selishta auf 4:0 erhöhte. Ein echtes Ausrufezeichen.

Der Oberliga-Tabellenletzte konnte lediglich das 1:4 aus eigener Sicht erzielen. David Elfert war in der 80. Minute der Torschütze und setzte den Schlusspunkt.

Für Holthausen-Biene nochmal ein Test, den man einordnen muss, nachdem das heutige Ligaspiel gegen Egestorf-Langreder aufgrund der Platzverhältnisse ausgefallen ist. Nun soll es in der Liga am 01.03 mit dem Heimspiel gegen den BSV Rehden, der auf Rang neun rangiert, weitergehen.

Für Eintracht Nordhorn geht es ebenfalls am 01.03 weiter. Dann wartet der Tabellenletzte VfR Voxtrup auf die anreisende Eintracht aus Nordhorn, die mit einem Sieg im Aufsteigerduell planen muss, um ins Meisterrennen eingreifen zu können.