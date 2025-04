Eintracht Nordhorn schlägt Freren und bleibt im Titelrennen

Vor über 1000 Zuschauern im Sportpark Blanke war Freren zunächst das aktivere Team mit klaren Chancenplus. Dennoch ging Eintracht kurz vor der Pause durch Selishta (44.) in Führung. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Folkerts per Kopf (52.) auf 2:0. Freren kam durch ein sehenswertes Tor von Hoff (69.) noch einmal heran, doch De Leon sorgte in der 86. Minute mit dem 3:1 für die Entscheidung.

Mit einem couragierten Auftritt in der zweiten Halbzeit verdiente sich Nordhorn den Erfolg und bleibt im engen Titelrennen weiter in Schlagdistanz.