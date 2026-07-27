Eintracht Nordhorn löst Pflichtaufgabe souverän

– Foto: Michel Witte

Die ersten Entscheidungen im Bezirkspokal sind gefallen – und die Vereine aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim haben dabei reichlich Schlagzeilen geschrieben. Bereits am Freitag und Samstag lösten SV Union Lohne, BW Papenburg und SV Vorwärts Nordhorn II ihre Tickets für die 2. Runde. Am Sonntag folgten unter anderem der ASV Altenlingen mit einem furiosen 6:0, die SG Freren mit einem 9:0-Kantersieg, Holthausen-Biene, die SF Schwefingen sowie Überraschungssieger SV Bad Bentheim, der Landesligist FC Schüttorf 09 mit 3:0 aus dem Wettbewerb warf. Die erste Runde hält damit bereits einige klare Favoritensiege, aber auch die erste große Überraschung bereit.

Komplett abgeschlossen ist die 1. Runde allerdings noch nicht: Am Montag empfängt der SV Veldhausen 07 den Landesligisten SV Eintracht Nordhorn, ehe am Dienstag das Duell zwischen Olympia Laxten und dem SV Concordia Emsbüren den Schlusspunkt unter die erste Pokalrunde setzt.