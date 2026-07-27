Eintracht Nordhorn löst Pflichtaufgabe souverän

Die ersten Entscheidungen im Bezirkspokal sind gefallen – und die Vereine aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim haben dabei reichlich Schlagzeilen geschrieben. Bereits am Freitag und Samstag lösten SV Union Lohne, BW Papenburg und SV Vorwärts Nordhorn II ihre Tickets für die 2. Runde. Am Sonntag folgten unter anderem der ASV Altenlingen mit einem furiosen 6:0, die SG Freren mit einem 9:0-Kantersieg, Holthausen-Biene, die SF Schwefingen sowie Überraschungssieger SV Bad Bentheim, der Landesligist FC Schüttorf 09 mit 3:0 aus dem Wettbewerb warf. Die erste Runde hält damit bereits einige klare Favoritensiege, aber auch die erste große Überraschung bereit.
Komplett abgeschlossen ist die 1. Runde allerdings noch nicht: Am Montag empfängt der SV Veldhausen 07 den Landesligisten SV Eintracht Nordhorn, ehe am Dienstag das Duell zwischen Olympia Laxten und dem SV Concordia Emsbüren den Schlusspunkt unter die erste Pokalrunde setzt.
Der SV Eintracht Nordhorn ist mit einem klaren 6:1-Auswärtssieg beim Bezirksligisten SV Veldhausen 07 in die zweite Runde des Bezirkspokals eingezogen. Vor 600 Zuschauern stellte der Landesligist bereits vor der Pause durch Treffer von Miles Rice (14.), Tyden Frame (23.) und Junior Seydou Kone (27.) die Weichen auf Sieg. Tom Schultz verkürzte für Veldhausen zwar auf 1:3 (33.), doch nach dem Seitenwechsel machte die Eintracht den Klassenunterschied deutlich. Zachary Sukunda (63./81.) traf doppelt, dazwischen war Lovro Kostanjsek (71.) erfolgreich und sorgte für den verdienten 6:1-Endstand.
➡️ Den ausführlichen Spielbericht mit Trainerstimme gibt es auf der Website des SV Eintracht Nordhorn.
Die SG Freren hat ihre Favoritenrolle eindrucksvoll bestätigt und den Kreisligisten SuS Darme mit 9:0 aus dem Bezirkspokal geschossen. Bereits zur Pause führte der Bezirksligist durch Treffer von Christoph Ahrens und Bennet Thelen mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel brach Darme endgültig auseinander: Jan-Hendrik Wecks und Bennet Thelen erzielten jeweils einen Dreierpack, Patrick Stegemann und Alexander Maue trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Mit einer souveränen Vorstellung löste Freren das Ticket für die 2. Runde.
Der Landesligist wurde seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich beim Grafschafter Pokalsieger SpVgg Brandlecht-Hestrup souverän mit 5:0 durch. Timo Nichau brachte Biene nach einer halben Stunde in Führung. Nach der Pause sorgten Jannis Schnebeck, David Elfert per Foulelfmeter, Franziskus Vehring und Elias Speer für den deutlichen Endstand. Mit einer abgeklärten Vorstellung löste Holthausen-Biene verdient das Ticket für die 2. Runde des Bezirkspokals.
Für die erste Überraschung der 1. Runde sorgte der Bezirksligist mit einem 3:0-Erfolg über den Landesligisten FC Schüttorf 09. Til Sanders brachte die Gastgeber in der ersten Halbzeit in Führung, Henning Deters legte kurz nach dem Seitenwechsel nach. Joshua da Cunha machte mit dem 3:0 alles klar und besiegelte das überraschende Pokal-Aus des Favoriten. Bad Bentheim zieht damit verdient in die 2. Runde des Bezirkspokals ein.
Die Sportfreunde haben das Bezirksliga-Duell beim SC Baccum mit 3:1 für sich entschieden und sind in die 2. Runde des Bezirkspokals eingezogen. Zwar brachte Benjamin Kramer die Gastgeber früh in Führung, doch Robert Bartling und Felix Neumann drehten die Partie noch vor der Pause. In der Nachspielzeit sorgte Marvin Höltershinken mit dem 3:1 für die Entscheidung. Schwefingen zeigte sich nach dem frühen Rückstand effizient und zog verdient in die nächste Runde ein.
Was für ein Ausrufezeichen zum Pflichtspielstart! Der ASV Altenlingen fegte den SC Spelle-Venhaus II mit 6:0 aus dem Bezirkspokal und ließ dem Bezirksliga-Konkurrenten von Beginn an keine Chance. Felix Schmiederer glänzte mit einem Dreierpack, zudem trafen Kevin Thomas, Thorben Klatt und Felix Kaufhold. Torhüter Tom Spieker parierte beim Stand von 1:0 zudem einen Foulelfmeter. Mit einer dominanten Vorstellung zieht Altenlingen hochverdient in die 2. Runde des Bezirkspokals ein.