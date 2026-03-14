Eintracht Nordhorn lässt Papenburg keine Chance - 4:1-Heimsieg

Der SV Eintracht Nordhorn hat im Landesliga-Duell mit dem SC BW 94 Papenburg ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim 4:1-Heimsieg überzeugten die Gastgeber vor allem nach der Pause und rücken damit wieder näher an die oberen Tabellenplätze heran. Papenburg bleibt trotz der Niederlage auf Rang drei.
Frame bringt Nordhorn vor der Pause in Führung
Die Partie begann zwischen dem SV Eintracht Nordhorn und dem Tabellendritten SC BW 94 Papenburg zunächst ausgeglichen. Die Gäste aus Papenburg, die mit einer starken Bilanz von elf Siegen, vier Remis und zwei Niederlagen angereist waren, wollten ihre Position in der Spitzengruppe festigen.
Doch kurz vor der Halbzeit schlug Nordhorn zu. Tyden Frame brachte die Hausherren in der 40. Minute mit seinem vierten Saisontor mit 1:0 in Führung. Mit diesem Vorsprung ging es auch in die Kabinen.
Rice-Doppelpack sorgt für klare Verhältnisse
Nach dem Seitenwechsel legte Eintracht Nordhorn deutlich nach. Miles Rice erhöhte in der 68. Minute auf 2:0 und stellte nur sechs Minuten später durch einen weiteren Treffer in der 78. Minute endgültig die Weichen auf Sieg.
Dazwischen hatte Zachary Sukunda in der 74. Minute sogar auf 3:0 gestellt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war das Spiel entschieden.
Papenburg gelang in der 88. Minute durch Jörn Grosch lediglich noch der Treffer zum 4:1-Endstand.
Nordhorn rückt nach oben auf
Mit dem deutlichen Erfolg verbessert der SV Eintracht Nordhorn seine Ausgangsposition und rückt näher an die oberen Tabellenplätze heran. Der SC BW 94 Papenburg bleibt trotz der klaren Niederlage weiterhin auf Tabellenplatz drei.
Die Partie leitete Schiedsrichter Jonathan Tammer, unterstützt von seinen Assistenten Maximilian Foppe und Oskar Heskamp.
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