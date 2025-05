Der vorletzte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems steht an und verspricht Spannung pur. Eintracht Nordhorn hat sich unter der Woche mit dem Derbysieg gegen Vorwärts II in eine äußerst komfortable Situation gebracht, spielt in der Liga aber erst am kommenden Mittwoch wieder, da am Wochenende zunächst das Bezirkspokal-Halbfinale gegen WSC FRISIA ansteht. Das bedeutet, sollte Union Lohne gegen Langen nicht gewinnen, wäre die Eintracht frühzeitig Meister. Auch im Tabellenkeller herrscht nach wie vor Hochspannung. Wir geben einen Überblick über die anstehenden Begegnungen.