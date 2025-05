Der SV Surwold verliert den Abstiegskracher gegen Neuenhaus und steigt in die Kreisliga ab. Die Hausherren aus Neuenhaus hingegen feiern den zweiten Sieg in Folge und springen auf Platz elf. Die Partie wurde bereits in der ersten Halbzeit entschieden, als es mit einem 3:1 in die Kabine ging. Im zweiten Abschnitt passierte dann deutlich weniger, womit es bei dem Spielstand blieb.