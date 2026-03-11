Eintracht Nordhorn III tankt Selbstvertrauen im Testspiel

Mit kleinem Kader und vielen improvisierten Positionen reist Eintracht Nordhorn III zum Testspiel beim SV Hoogstede II und belohnt sich trotz schwindender Kräfte mit einem verdienten Sieg.
Überraschend dominante erste Halbzeit
Der offizielle Rückrundenstart fand am vergangenen Sonntag statt, für die dritte Mannschaft von Eintracht Nordhorn jedoch ohne Pflichtspiel. Stattdessen nutzte das Team die Gelegenheit für ein Testspiel beim SV Hoogstede II, um Spielpraxis zu sammeln.
Mit nur zwölf Spielern im Kader und zahlreichen Ausfällen durch Arbeit, Krankheit oder Verletzungen trat die Mannschaft die Reise an. Zudem musste das Team in einer ungewohnten Formation antreten, da einige Spieler auf für sie ungewohnten Positionen eingesetzt wurden.
Trotz dieser Voraussetzungen bestimmte Eintracht Nordhorn über weite Strecken die ersten 60 Minuten der Partie. Zwar kam es im Spielaufbau zunächst zu einigen Fehlpässen, die jedoch immer wieder von Mitspielern ausgebügelt wurden. Der verdiente Lohn folgte noch vor der Pause: Bedirhan Sayin traf zur 1:0-Führung.
Moral beweist sich trotz nachlassender Kräfte
In der zweiten Halbzeit machten sich die schwierigen Bedingungen zunehmend bemerkbar. Die Fastenzeit während des Ramadan, eine witterungsbedingt eingeschränkte Vorbereitung sowie der kleine Kader sorgten dafür, dass die Kräfte deutlich nachließen.
Kurz nach Wiederbeginn nutzte Hoogstede einen Stellungsfehler zum Ausgleich. Doch Eintracht Nordhorn zeigte Moral, fand zurück ins Spiel und drehte die Partie erneut. Tamer Keles und Joel Padilla sorgten schließlich für den verdienten Sieg.
Heimspiel zum Rückrundenauftakt
Der erfolgreiche Test soll nun als Grundlage für eine erfolgreiche Rückrunde dienen. Bereits am Sonntag wartet die nächste Aufgabe: Um 13 Uhr empfängt Eintracht Nordhorn III den FSV Füchtenfeld I zum Heimspiel und hofft dabei auf zahlreiche Unterstützung.
