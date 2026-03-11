Eintracht Nordhorn III tankt Selbstvertrauen im Testspiel von G. B. · Heute, 19:38 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Eintracht Nordhorn

Mit kleinem Kader und vielen improvisierten Positionen reist Eintracht Nordhorn III zum Testspiel beim SV Hoogstede II und belohnt sich trotz schwindender Kräfte mit einem verdienten Sieg.

Überraschend dominante erste Halbzeit Der offizielle Rückrundenstart fand am vergangenen Sonntag statt, für die dritte Mannschaft von Eintracht Nordhorn jedoch ohne Pflichtspiel. Stattdessen nutzte das Team die Gelegenheit für ein Testspiel beim SV Hoogstede II, um Spielpraxis zu sammeln.

Mit nur zwölf Spielern im Kader und zahlreichen Ausfällen durch Arbeit, Krankheit oder Verletzungen trat die Mannschaft die Reise an. Zudem musste das Team in einer ungewohnten Formation antreten, da einige Spieler auf für sie ungewohnten Positionen eingesetzt wurden. Trotz dieser Voraussetzungen bestimmte Eintracht Nordhorn über weite Strecken die ersten 60 Minuten der Partie. Zwar kam es im Spielaufbau zunächst zu einigen Fehlpässen, die jedoch immer wieder von Mitspielern ausgebügelt wurden. Der verdiente Lohn folgte noch vor der Pause: Bedirhan Sayin traf zur 1:0-Führung.