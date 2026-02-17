Eintracht Nordhorn III startet mit knapper Niederlage in Vorbereitung

– Foto: SV Eintracht NORDHORN III

Die dritte Mannschaft des SV Eintracht Nordhorn ist in die Vorbereitung gestartet und musste sich im ersten Testspiel beim TuS Lingen III mit 2:3 geschlagen geben. Nach kurzer Vorbereitung und langer Winterpause zeigte das Team dennoch eine ordentliche Leistung und testete dabei auch Winterneuzugänge.

Witterungsbedingt konnten die Plätze im Sportpark Blanke erst am 10. Februar 2026 wieder freigegeben werden, sodass die dritte Mannschaft des SV Eintracht Nordhorn erst in der vergangenen Woche in die Vorbereitung einsteigen konnte. Zur Schonung der eigenen Plätze wurde das erste Testspiel kurzfristig auf den Kunstrasenplatz nach Lingen verlegt.

Nach zwei Trainingseinheiten trat die Mannschaft am Sonntag beim TuS Lingen III an, der ebenfalls in der 3. Kreisklasse im Emsland spielt. Die Eintracht tat sich nach der langen, unvorhersehbaren Winterpause zunächst schwer, in den Rhythmus zu finden. Dennoch spiegelte der 1:1-Pausenstand den Spielverlauf wider.

Winterneuzugänge im Einsatz und knappe Entscheidung

In der zweiten Hälfte machte sich die kurze Vorbereitung bemerkbar. Fehlpässe in der Vorwärtsbewegung und Schwierigkeiten beim Umschalten führten dazu, dass die Eintracht in der 60. und 75. Minute in Rückstand geriet. Trotz zahlreicher Wechsel und dem Einsatz von drei Winterneuzugängen, die einen guten Eindruck hinterließen, blieb die Aufholjagd am Ende unvollständig.

Der Treffer zum 2:3 in der 87. Minute sorgte für den Endstand. Für die Eintracht trafen Ismail Salmi und Durmus Ekiz.

Im Anschluss an das Spiel wurde die Mannschaft von Mitspieler Mustafa Cengiz zu einem Mannschaftsabend in seine Pizzeria „Istanbul“ in Lohne eingeladen.

Das nächste Spiel steht bereits bevor: Am kommenden Sonntag soll das Nachholspiel in Neugnadenfeld stattfinden.

Keine News mehr verpassen, mit unserem Whatsapp-FuPa-Kanal „#AusLiebeZumFußball“