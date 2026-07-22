Eintracht Nordhorn gewinnt Stadtderby mit 3:2

– Foto: Michel Witte

Nach torloser erster Halbzeit dreht das Testspiel auf - Eintracht besteht den Härtetest gegen Oberligist Vorwärts Nordhorn.

Im Testspiel zwischen dem SV Eintracht Nordhorn und dem SV Vorwärts Nordhorn mussten die Zuschauer bis nach dem Seitenwechsel auf die ersten Treffer warten. Nach einer torlosen ersten Halbzeit entwickelte sich das Stadtderby zu einer unterhaltsamen Partie mit insgesamt fünf Toren.

Kyle Mason Gee brachte die Eintracht in der 48. Minute mit 1:0 in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Ryussei Shimonishi auf 2:0 und verschaffte den Gastgebern ein komfortables Polster.

Vorwärts kämpft sich zurück - Rivera entscheidet das Derby

Der Oberligist SV Vorwärts Nordhorn gab sich jedoch nicht geschlagen. Jannes Korte verkürzte in der 75. Minute auf 2:1, ehe der kurz zuvor eingewechselte Kyle Godwin Houdegle in der 84. Minute den Ausgleich erzielte.

Die Antwort der Eintracht ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Diego Alexander Rivera, der zur Pause ins Spiel gekommen war, erzielte in der 90. Minute den 3:2-Siegtreffer und sicherte seiner Mannschaft den Erfolg im Stadtderby.

Für den SV Eintracht Nordhorn war der Sieg ein ordentlicher Härtetest gegen den Oberligisten. Gleichzeitig unterstrich die Mannschaft mit dem Erfolg die Ambitionen, mit denen sie in die bevorstehende Saison gehen will.

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