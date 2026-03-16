Eintracht Nordhorn gewinnt Spitzenspiel, Derbysiege für Vechta und TVD

– Foto: Detlev Drobeck

An der Spitze der Landesliga ist es noch enger geworden. Grün-Weiß Mühlen ließ im Derby in Vechta Punkte liegen, während Vorwärts Nordhorn mit einem klaren Heimsieg auf Platz zwei sprang. Auch Eintracht Nordhorn setzte mit dem 4:1 gegen Papenburg ein Ausrufezeichen. Im unteren Tabellenbereich feierte Vechta einen enorm wichtigen Sieg, Dinklage beendete seine Durststrecke und Esens holte drei wichtige Punkte in Voxtrup. Wir schauen auf den 20. Spieltag in der Übersicht..

Vorwärts Nordhorn feierte einen deutlichen 5:1-Heimsieg gegen den VfL Oldenburg. Nach der frühen Führung der Gäste drehte Nordhorn die Partie noch vor der Pause durch einen Doppelpack von Christopher Hölscher und einen Treffer von Tom Hopp. Nach dem Seitenwechsel bauten Levin Heidrich und erneut Hopp den Vorsprung weiter aus. Durch den Sieg sprang Nordhorn auf Platz zwei der Tabelle. Oldenburg verabschiedete sich damit wohl aus dem Titelrennen endgültig.

Eintracht Nordhorn hat im Heimspiel gegen Papenburg ein deutliches 4:1 gefeiert und damit ein echtes Statement im oberen Tabellendrittel gesetzt. Tyden Frame brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung, ehe Miles Rice, Zachary Sukunda und erneut Rice nach dem Seitenwechsel auf 4:0 erhöhten. Erst in der Schlussphase gelang Jörn Grosch noch der Ehrentreffer für die Gäste. Für Papenburg war es im Aufstiegsrennen ein schmerzhafter Rückschlag, während Nordhorn mit dem Sieg weiter Tuchfühlung zur Spitzengruppe hält und nach drei Remis in Serie endlich wieder gewann.

Der TuS Esens hat beim VfR Voxtrup einen wichtigen 3:0-Auswärtssieg eingefahren. Frank Til traf bereits in der 2. Minute zur frühen Führung, Finn Rosenboom legte noch vor der Pause das 2:0 nach. In der Schlussphase machte Leon Wübbenhorst mit dem dritten Treffer alles klar. Während Esens damit im Abstiegskampf wichtige Punkte sammelte, bleibt Voxtrup weiter abgeschlagen Tabellenletzter. Für Esens war es der erste Sieg nach elf Partien in Serie.

Der TV Dinklage setzte sich im Derby bei BW Lohne II mit 3:1 durch. Theo Heimann und Arne Blömer sorgten bereits in der ersten Halbzeit für eine komfortable Führung, Fyn Hollmeyer erhöhte kurz nach der Pause auf 3:0. Lohne II kam durch Lukas Bothe noch einmal heran, mehr ließ die Defensive der Gäste jedoch nicht zu. Dinklage beendete damit seine Serie ohne Sieg und zog in der Tabelle an Lohne II vorbei.

Melle hat sich gegen Firrel spät mit 2:1 durchgesetzt. Die Gäste gingen früh durch Felix Karius in Führung, doch Tommy Claushallmann glich in der zweiten Halbzeit aus. Als vieles bereits auf ein Unentschieden hindeutete, traf Jonas Strehl in der Nachspielzeit noch zum umjubelten 2:1-Sieg für die Gastgeber. Für Firrel war es ein bitterer Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt, Melle festigte mit dem Heimsieg seine Position im Tabellenmittelfeld.

Garrel hat beim Aufsteiger das Hinspielergebnis wiederholen lassen und gewann gegen den SV Brake mit 3:0. Damit kassierte Brake die zweite Niederlage in Serie, während Garrel einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer Mühlen hat und noch ein Spiel weniger absolvierte. Das Titelrennen bleibt weiter spannend.