Eintracht Nordhorn gewinnt Grafschafter Hallenmasters Finalerfolg nach Penaltyschießen – Turniersieg soll Rückenwind für die Landesliga geben

Mit einem dramatischen 14:13-Erfolg nach Penaltyschießen gegen Olympia Uelsen hat der SV Eintracht Nordhorn die Grafschafter Hallenmasters gewonnen und sich den Wanderpokal gesichert. Nach einem ausgeglichenen Finale entschied erst das nervenaufreibende Shoot-out über den Turniersieg.

Entscheidung vom Punkt Im Endspiel lieferten sich beide Teams ein intensives Duell auf Augenhöhe. Nach regulärer Spielzeit stand es unentschieden, sodass die Entscheidung im Penaltyschießen fallen musste. Dort behielt Eintracht Nordhorn die besseren Nerven und setzte sich mit 14:13 durch. Für die Nordhorner Offensive waren vor allem Marius Kleinsorge und Leon Kugland prägend. Mit jeweils neun Treffern teilten sich beide die Auszeichnung als Top-Torschützen des Turniers. Ihre Trefferquote war ein entscheidender Faktor auf dem Weg zum Titel.

Selishta als MVP ausgezeichnet Eine besondere Ehrung erhielt Hedon Selishta. Der Nordhorner wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt und mit dem MVP-Titel ausgezeichnet. Seine Leistungen im Verlauf der Hallenmasters prägten das Spiel der Eintracht maßgeblich. Mit dem Turniersieg will Eintracht Nordhorn nun Schwung für die kommende Saison in der Landesliga Weser-Ems 2025/26 mitnehmen. Der Erfolg in der Halle soll Selbstvertrauen und Motivation für die anstehenden Pflichtspiele liefern.