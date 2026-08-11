Eintracht Nordhorn gewinnt "Geduldsspiel" beim VfL Wildeshausen

Wildeshausen ging die Begegnung als Außenseiter mit einem klaren Plan an. „Es war das klassische, aus einer geordneten Defensive heraus agierende Spiel von uns, als deutlicher Underdog“, erklärte VfL-Kapitän Christoph Stolle. Bis zur 30. Minute habe seine Mannschaft diesen Ansatz „wirklich sehr gut durchgesetzt und durchgezogen“.

Mit zunehmender Spieldauer wurde der Druck der Gäste größer. „Immer wieder blitzte dann auch die sehr hohe spielerische Qualität von Nordhorn heraus, gepaart mit tollen Bällen in die Tiefe“, stellte Stolle fest. Schließlich fiel in der 37. Minute das 1:0 durch Rice.

Auch Faber musste sich zunächst gedulden. „Es war heute wieder ein Geduldsspiel. Wildeshausen hat den Bus vor dem Tor geparkt“, sagte der Nordhorner Trainer. Seine Mannschaft kam dennoch zu Möglichkeiten und traf unter anderem Latte und Pfosten.

Danach ging es schnell. Nur sechs Minuten später traf Rice erneut und erhöhte auf 2:0. „Als das erste Tor gefallen ist, kamen die weiteren Tore schnell hinterher“, sagte Faber. In der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte legte Gee das 3:0 nach.

Stolle sah bei den Gegentreffern auch Defizite in der eigenen Mannschaft: "Wir waren dann in dem einen oder anderen Moment nicht griffig genug und nicht aggressiv genug in den Zweikämpfen.“ Der 0:3-Pausenrückstand sei „absolut verdient“ gewesen. Die wenigen eigenen Nadelstiche habe Wildeshausen nicht konsequent genug ausgespielt.

Torlose zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel fielen keine weiteren Treffer mehr. Faber bemerkte bei seiner Mannschaft einen Leistungsabfall: „Dann hat man bemerkt, dass es ein bisschen weniger geworden ist und wir mit weniger Tempo gespielt haben.“ Zwei oder drei gute Möglichkeiten habe Nordhorn dennoch gehabt, ohne einen weiteren Treffer zu erzielen.

Stolle sprach in der zweiten Hälfte von einem „Verwalten von Nordhorn“ und zog trotz der Niederlage ein insgesamt ordentliches Fazit für seine Mannschaft: „Dennoch war es alles in allem eine vernünftige Leistung, würde ich sagen.“ Gleichzeitig zeigte er sich vom Gegner beeindruckt: „Man hat die spielerische Klasse definitiv gemerkt und ich glaube, dass Nordhorn ein absoluter Top-Favorit ist.“

Für Faber stand nach den 90 Minuten vor allem das Ergebnis im Vordergrund. Nach seiner Einschätzung hatte seine Mannschaft „80 bis 85 Prozent Ballbesitz“. Entscheidend sei aber etwas anderes gewesen: „Wir haben wieder drei Punkte geholt, und das war auch das Wichtigste.“

Während die Eintracht also weiter makellos ist und bei zwei Spielen kein Gegentor kassierte, wartet Aufsteiger Wildeshausen noch auf die ersten Zähler der jungen Saison.