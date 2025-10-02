Eintracht Nordhorn empfängt "schwierigen Gegner" im Aufsteigerduell

Am Sonntag steht für Eintracht Nordhorn das nächste Heimspiel in der Landesliga Weser-Ems an. Gegner ist der SV Brake, der nach dem Aufstieg bisher hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben ist und zuletzt acht Mal in Serie verlor.

Eintracht-Trainer Christoph Hemlein warnt dennoch davor, den kommenden Gegner zu unterschätzen: „Wir werden am Sonntag einen schwierigen Gegner haben, Brake hat zuletzt nicht die Ergebnisse erzielt, die sie sich vielleicht vorgestellt haben. Ich sehe sie trotzdem als sehr gute Mannschaft, die uns vieles abverlangen wird!“

Für Nordhorn geht es nach dem jüngsten Erfolgen in der Liga darum, den positiven Trend zu bestätigen und das Pokalaus gegen Tabellenführer Mühlen direkt abzuschütteln. Für Brake geht es einzig um allein um Punkte, um an das rettende Ufer ranzukommen.

Anpfiff im Aufsteigerduell ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr. Beide Teams standen sich noch nie gegenüber seit der FuPa-Datenerfassung, sodass eine Prognose schwer fällt. Sichert euch den Liveticker und genießt das Duell.